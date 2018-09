Så er der nyt til alverdens slikmunde.

De populære chokoladepastiller M&M's kommer til næste år i tre nye smagsvarianter, som må siges at være meget varierede.

Der er tale om 'Engelsk toffee peanut', 'Mexikansk jalapeno peanut' og 'Thailandsk kokosnød peanut'. Med andre ord rigtig dårligt nyt for folk med peanutallergi, og godt nyt til de fleste andre chokoladeglade.

M&M's laves af det amerikanske konglomerat Mars Wrigley Confectionary, som også står bag bl.a. Snickers, Twix og Skittles. De vil ikke bekræfte, at de tre nye smagsvarianter er på vej, over for USA Today selv om der allerede nu er sendt små smagsprøver på markedet.

***BREAKING SNACK NEWS*** @mmschocolate is set to release THREE new flavors of peanut M&M's in 2019. -Thai Coconut Peanut -Mexican Jalapeño Peanut -English Toffee Peanut Video review of each flavor on my IG story and highlight this week! Et opslag delt af SnackChatLive with Brent Timm (@snackchatlive) den 11. Sep, 2018 kl. 6.31 PDT

Men det kunne ligne en gentagelse af konceptet fra dette forår, hvor de sendte tre smagsvarianter på gaden, og lod køberne bestemme, hvilken smag, der fremover skulle være tilgængelig.

Der var tale om 'Crunchy Espresso', 'Crunchy Raspberry' og 'Crunchy Mint' med sidstnævnte som vinder, der stadig kan købes i Danmark.

Det er bloggen 'snackchatlive' der var først med nyheden, og de har fået lov til at smage de nye M&M's.

Her lyder dommen, at alle tre smager godt, dog smager 'Thailandsk kokosnød peanut' mindst godt med sin meget kokosnødolieagtige smag.