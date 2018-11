Vi kender allesammen situationen, hvor vi trykker 'send' på en besked, som man kort tid efter fortryder.

Hidtil har det bare været 'surt show', hvis du ligesom mange andre bruger Facebooks beskedapp Messenger. Men den tid er slut nu.

En ny funktion gør nemlig, at du kan fjerne en sendt besked inden for de første ti minutter.

Det skriver The Verge.

INTERESTING... Facebook Messenger‘s long-awaited delete messages feature will only give you a 10 minute window to remove a message in a chat pic.twitter.com/ew1z2WPXbc — Matt Navarra (@MattNavarra) 7. november 2018

Det er Twitter-brugeren MattNavarra, der opdagede den nye funktion i en liste over tiltag i den kommende version af Messenger-appen.

'Kommer snart: Fjern en besked fra en chattråd, efter den er blevet sendt. Hvis du fejlagtigt sender et forkert billede, ukorrekt information eller skriver i den forkerte tråd, kan du nemt løse det ved at fjerne beskeden inden ti minutter efter, du har sendt den,' fremgår det.

Facebook ejer også beskedappen Whatsapp, og der er det allerede muligt at fortryde en besked inden for en time.

Det fremgår ikke, hvad der sker, hvis modtageren af beskeden når at læse den sendte besked, før du fortryder den.