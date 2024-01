Et regulært chok rammer mange boligejere, når de i de her dage ser deres lønseddel.

Der er især tre vigtige ting, du skal være opmærksom på lige nu.

Skattestyrelsen oplever nemlig, at der hvert år er mange, der ringer, når de i slutningen af januar ser årets første lønseddel.

»Har der været ændringer i din økonomi eller fradrag, som du ikke har fortalt Skattestyrelsen om endnu, kan det betyde, at din løn rammer skævt i forhold til, hvad du faktisk skulle have udbetalt,« siger Jan Møller Mikkelsen, der er fungerende fagdirektør i Skattestyrelsen.

Lad os her se på tre punkter, der er vigtige for det skattefradrag, der står på din lønseddel.

Punkt 1: Grundskyld hver måned

Det helt nye og anderledes er, at din ejendoms grundskyld betales hver måned.

Helt konkret kan du som boligejer se det på din lønseddel ved, at dit skattefradrag er blevet lavere, så det betyder, at du betaler mere i skat.

Til gengæld slipper du så for at få regningen for grundskylden sendt hvert halve år, som man hidtil har fået som boligejer.

Hvordan ser du så, om det er det rigtige beløb, du betaler ekstra i skat hver måned?

Du kan starte med at tjekke din grundskyld, der jo som noget nyt skal betales i ekstra skat hver måned.

Det gør du sådan her:

Gå ind på skat.dk og tryk så på 'forskudsopgørelse', du kan se ved at logge ind med MitID.

Du skal så scrolle ned af opgørelsen, ind til du kommer til punktet 'specifikation af ejendomsskat'.

Her kan du så se, hvad du årligt skal betale i grundskyld for din bolig.

»Man skal så tage det det årlige beløb og dividere det med 12. Det beløb vil du så skulle betale mere i skat hver måned,« sagde Ida Moesby, der er forbrugerøkonom hos Nordea, søndag til B.T.



Står der eksempelvis, at din årlige grundskyld er 24.000 kroner, vil du hver måned skulle betale 2.000 kroner mere i skat.

Og er i to personer, der deles om ejerskabet, skal I begge dele skattebetalingen.

Det betyder, at I ved en grundskyld på 24.000 kroner, hver især skal betale 1.000 kroner mere i skat hver måned.

Punkt 2: Rentefrafrag

Ud over grundskylden er der også to andre ting, du skal holde øje med som boligejer, når du skal se, om dit skattefradrag er korrekt.

Får du eksempelvis det rigtige rentefradrag?

Renten på især boliglån er steget markant, og det har især været voldsomt for dem med et rentetilpasningslån, som har været låst i en bindingsperiode.

Men også renten på banklån, kassekreditter og billån er generelt steget.

Her skal du igen gå ind og tjekke din forskudsopgørelse, hvor du denne gang skal se under 'kapital indkomst'.

Her fremgår det så, hvor meget du betaler i renteudgifter, som har betydning for dit rentefradrag.

Du kan på i feltet 'fredag for renter' på skat.dk se, hvordan der rettes i renteudgifterne i din forskudsopgørelse.

Punkt 3: Aktieindkomst

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som køber eller sælger af aktier og andre værdipapirer skal betale skat af indkomsten.

Gevinst ved salg af almindelige aktier beskattes som en såkaldt aktieindkomst.

Helt konkret beskattes en aktieindkomst i 2024 med 27 procent af de tjente penge ved handlen med aktier, når den ikke overstiger 61.000 kroner.

Bor du sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er grænsen 122.000 kroner.

Under feltet 'Når du køber og sælger aktier og værdipapirer på skat.dk', kan du se, hvordan du får de rigtige indtægter noteret i din forskudsopgørelse.

Det var tre vigtige punkter, der kan have betydning for, hvor stort dit skattefradrag er på lønsedlen.

Se her, hvad der ellers kan have betydning for dit skattefradrag.