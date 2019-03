I slutningen af 2020 vil 5G-netværket være udbredt til hele Danmark. Det slog TDC i dag fast, efter de har indgået et strategisk samarbejde med svenske Ericsson. Men hvad betyder det egentlig for den enkelte dansker?

Det kommer i høj grad an på, hvad man bruger 5G-netværket til, forklarer to eksperter, B.T. har allieret sig med.

Smartphones, der går fra 4G til 5G-netværk

»Til at starte med vil du næppe kunne mærke det. Nogle ting vil gå lidt hurtigere, og man vil kunne lave 4K-tv til mobile enheder. Men de første år vil det næsten være identisk med i dag,« siger Torben Rune, stifter af rådgivningsvirksomheden Netplan.

Han har tidligere forklaret, at 5G er så hurtigt, at det for eksempel kan føre til apps, hvor man kan mundaflæse eller oversætte andre sprog, mens folk taler.

Nicolas Fredriksen fra Mobilkunden.dk forklarer:

»Om et par år vil 5G åbne for muligheder på smartphones, vi ikke kan forestille os i dag.«

»Vi vil se apps og tjenester, hvor den hastighed og kapacitet, 5G har, vil give muligheder for at realisere ting, kun fantasien sætter grænser for,« siger Nicolas Fredriksen.

Fra 1G til 5G på mobiltelefonen De forskellige netværksgenerationer på smartphones: 1G (1981): Et analogt netværk, der gør det muligt for trådløse enheder at kommunikere 2G (1991): Digitalt netværk, som blandt andet medfører mulighed for at sende en sms 3G (1998): Giver for alvor mulighed for at gå på internettet via din telefon 4G (2010): Motor på smartphonebølgen, hvor telefonen bliver en computer, der kan streame i høj hastighed 5G (2020 i DK): Ventes at blive omkring 100 gange hurtigere end 4G Kilde: Søndagsavisen

Fra maskine til maskine

»Det er her, vi kommer til at se den store forskel til at starte med. Erhvervslivet vil bruge 5G til at få maskiner og robotter til at kommunikere. Det er sådan noget som shipping, logistik og transport, hvor datamængderne kan flyttes meget hurtigere end i dag,« siger Nicolas Fredriksen.

Både Nicolas Fredriksen og Torben Rune peger på selvkørende biler:

»Det man skal forstå er, at der er sindssygt meget kraft i 5G. Hvis 4G er en tosporet motorvej, er 5G en tisporet motorvej. Biler vil for eksempel kunne kommunikere med trafiksignaler uden forsinkelse og analysere sine omgivelser. Det her bliver selvkørende bilers gennembrud,« siger Nicolas Fredriksen.

Selvkørende biler står foran et stort gennembrud. Foto: - - Vis mere Selvkørende biler står foran et stort gennembrud. Foto: - -

For at understrege hvor hurtigt det nye netværk er, fortæller Nicolas Fredriksen om et lægeligt gennembrud.

»En læge vil kunne sidde i Danmark og lave bevægelserne til en operation, som en robot så udfører i gobiørkenen ved at gentage lægens bevægelser, mens han foretager dem.«

Der går dog lidt tid endnu, før 5G er totalt udrullet.

»Vi skal regne med fire til fem år, før 5G i sin fulde effekt er udrullet i Danmark. Til den tid vil vi så til gengæld kunne ting, vi ikke forstår i dag,« siger Torben Rune.