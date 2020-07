Grænsen er åben, og så er det jo fristende lige at udnytte chancen for at få fyldt op med drikkevarer til sommeren.

Og lige nu skal der langt færre varer i vognen, før turen over grænsen er tjent ind.

Det skriver Spar nord og bilbasen i en pressemeddelelse, hvor de har regnet på omkostningerne ved grænsehandel.

»Den store forskel på i år og sidste år ligger i brændstofpriserne, der i år har gennemgået et markant dyk. Det er dog ikke nok at kigge på brændstofpriserne for at vurdere den nødvendige besparelse, og derfor medregner vi også for eksempel afskrivninger på bilen for at få et mere nuanceret billede af omkostningerne per kilometer,« siger Jan Lang, markedsanalytiker i Bilbasen, i pressemeddelelsen.

Sådan meget skal du spare for at tjene turen hjem Du kan regne ud, hvor stor din besparelse ved kassen skal være, før bilturen til grænsen kan betale sig. Find afstanden fra din bopæl til de nærmeste grænsebutikker på nettet, og husk også at medregne hjemturen. Derefter ganger du den samlede afstand med TCO’en 2,29 kroner. Suppler til sidst med eventuelle omkostninger til fx færgetur og forplejning. Beregningerne inkluderer både priser til bro eller færge samt TCO (Total cost of ownership) udregnet som omkostninger per kilometer. TCO-beregningen er baseret på de 10 mest solgte nye og de 10 mest solgte brugte biler i Danmark i første kvartal 2019. TCO tager udgangspunkt i tre års ejerskab og salg i ren handel til forhandler efter de tre år. Kilde: Spar Nord og Bilbasen

I 2019 lå omkostningerne per kørt kilometer på 2,59 kr., men de er i år faldet til 2,29 kr. per kilometer, viser beregningerne.

Beregningerne er lavet på baggrund af de 10 mest solgte nye biler og 10 mest solgte brugte biler i årets første tre måneder.

Selvom turen i år er billigere, og der på nogle varegrupper er meget at spare, skal der fortsat købes ret stort ind, konstaterer Jan Lang dog.

Eksempelvis skal en dansker, der bor i Skagen, spare 1.832 kroner på sine køb i Tyskland, før det kan betale sig rent økonomisk at tage turen sydpå. Det er knap 250 kroner mindre end

sidste år.

Besparelserne er dog lige nu nemmere at finde, da Tyskland har valgt at nedsætte momsen for at skyde gang i økonomien efter coronakrisen.

På fødevarer er momsen eksempelvis faldet fra syv til fem procent.

»Helt generelt må man dermed sige, at det økonomiske incitament til grænsehandel i år er markant større end sidste år. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at grænsehandlen vil slå rekord denne sommer, da vi må forvente, at færre danskere tager på kør-selv-ferie til Sydeuropa som følge af corona-usikkerheden,« siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, i pressemeddelelsen.

Han peger derudover på, at den mere markante miljødagsorden og fokus på bæredygtighed kan få flere danskere til at afholde sig fra grænsehandel.