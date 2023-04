Savner du allerede de ikoniske Irma-butikker, har du nu mulighed for at få et lille stykke af den historiske butikskæde hjem i din lejlighed.

En række genstande fra butikkerne sælges nemlig lige nu på auktionssiden Lauritz.com.

Her kan man blandt andet erhverve sig en 'stikvogn af stål,' eller et 'stativ til tilbudsaviser,' der stammer fra de snart-lukkede Irmabutikker.

I januar i år annoncerede supermarkedskæden Coop, at Irma-butikkerne lukker på grund af manglende omsætning fra butikkerne.

Disse to skilte, der henholdsvis reklamerer for konceptet 'Scan og betal', og ironisk nok omtaler butikkens lukning, kan lige nu bydes på for 400 kroner. Vis mere Disse to skilte, der henholdsvis reklamerer for konceptet 'Scan og betal', og ironisk nok omtaler butikkens lukning, kan lige nu bydes på for 400 kroner.

Det har skabt en del opmærksomhed blandt supermarkedskædens fans, der har begrædt at skulle sige farvel til kæden.

Coop har dog annonceret at flere af de klassiske Irma-produkter vil blive videreført i Coops andre butikker.

Men nu kan butikkens faste støtter altså også få lidt af butikkens inventar med hjem permanent.

Flere af artiklerne kan lige nu bydes på til under 500 kroner, og de fleste er vurderet til under, eller omkring 1000 kroner.

Hvis du vil have denne palle tomme vinkasser hjem, kan de 24 kasser lige nu bydes på for i alt 400 kroner. Vis mere Hvis du vil have denne palle tomme vinkasser hjem, kan de 24 kasser lige nu bydes på for i alt 400 kroner.

Ønsker man dog eksempelvis at byde på et stort træskilt, med et påmalet billede af Irmapigen, skal man lige nu have lidt flere penge op af lommen. Lige nu er næste bud på det karakteristiske skilt nemlig 7.200 kroner.

Det er dog ikke for at sprede glæde blandt forbrugerne, at Coop sælger ud, men af rent praktiske årsager. Det udtaler Coops informationschef Jens Juul til TV 2 Kosmopol.

»Vi sælger det for at komme af med de store mængder inventar, som vi ikke kan benytte i andre butikker,« siger han til mediet.