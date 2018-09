Fakta Sådan får du flycertifikat

For at blive flyveklar skal du gå på aftenskole, så du kan få gennemført minimum 15 instruktørtimer og 10 solo-timer. Du skal være16 år for at påbegynde teoriuddannelsen og 17 år for at kunne aflægge prøve i flyvning.

For at måtte flyve et dansk indregistreret UL-fly, skal du have et dansk UL certifikat. Hvis man har sit eget fly, vil det formentlig koste 10.000 - 15.000 kroner at få eget pilot certifikat.

Kilde: DBA Guide