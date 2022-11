Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis det kniber med at finde på en god julegave til manden eller kvinden, der har alt, er her et godt, men dyrt bud.

Nu kan du nemlig købe din helt egen koldkrigsbunker i et bevokset område i Møgeltønder i gåafstand til Schackenborg Slot.

Herlighederne er på hele 206 betonsolide kvadratmeter og er sat til til salg for 1.395.000 millioner kroner, skriver TV Syd.

Havudsigten må du drømme dig til. Til gengæld er bunkeren udstyret med både bad og køkken og soveplads.

Bunkeren er udstyret ned køkken. Vis mere Bunkeren er udstyret ned køkken.

Bunkeren blev opført under Den Kolde Krig og var frem til 1992 ejet af Tønder Kommune.

Det var her politi, beredskab og kommunens borgmester skulle søge tilflugt i tilfælde af krig.

Kommunen solgte bunkeren til en privatperson, som har brugt de mange underjordiske kvadratmeter til at opbevare data.

Det er KHL Erhverv, der har bunkeren til salg. Bunkeren må ikke bruges til beboelse, men kan benyttes til andre spændende formål.

Når der ikke er udsigt til bøgeskov, må bøgeskoven komme til dig. Foto: KHL Erhverv. Vis mere Når der ikke er udsigt til bøgeskov, må bøgeskoven komme til dig. Foto: KHL Erhverv.

»Det kan være noget liebhaveri med eksempelvis vinkælder, eller det kan være noget med en loge, der mangler et sted. Men bunkeren er også oplagt til sikker opbevaring af data,« siger erhvervsrådgiver Jacob Christensen fra KHL Erhverv til TV Syd.

Bunkeren er tilsluttet den kommunale vandforsyning, men har også sin egen vandboring.