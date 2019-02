Nogle gange går det desværre lidt for stærkt, og de fleste har nok prøvet at sende en besked over Facebook Messenger, som aldrig skulle have været sendt.

Tidligere var det i bedste fald bare ærgerligt og i værste fald pinligt eller decideret katastrofalt. Men ikke længere.

B.T. har tidligere skrevet, hvordan Facebook pønsede på at give brugerne mulighed for at trække en uheldig besked tilbage, ligesom vi kender det fra f.eks. WhatsApp og Viber.

Og nu er funktionen her endelig - der er dog et lille men.

Du skal nemlig nå at fortryde inden for 10 minutter. Herefter fjernes muligheden for at slette dit spor.

Samtidig får modtageren eller hele chatgruppen en besked om, at du har fjernet din besked.

Sådan gør du

Hold fingeren på beskeden i et par sekunder og tryk 'fjern'.

Du får nu muligheden for at 'fjerne for alle' og 'fjerne for dig'.

'Fjern for dig' betyder, at beskeden slettes fra din egen tråd, men stadig figurerer hos modtageren. Denne mulighed har du altid haft (så hvis du altid har troet, du fjernede beskeden helt på denne måde, må du desværre tro om igen).

'Fjern for alle' sletter beskeden hos samtlige modtagere.

Nu mangler vi bare at få funktionen til Snapchat, så vi undgår fadæser som denne: