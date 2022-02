Venter du også utålmodigt på, at du kan få adgang til din årsopgørelse 14. marts i år? Fortvivl ikke.

For netop nu kan du få et indblik i, om du skal have penge tilbage eller betale mere i skat.

Det kan du via den digitale skatterådgiver Skatteguiden, der allerede nu har åbnet for tjenesten ‘tidlig årsopgørelse’. Det skriver Finans.dk.

Skatteguiden er især kendt fra programmet ‘Løvens Hule’ på DR1, hvor investor Jesper Buch for nylig investerede 1,5 millioner kroner for 12,5 procent af virksomheden.

App’en, der kan give et grundigt indblik i dine skatteoplysninger generelt, har lige nu cirka 180.000 brugere.

Via skatteguiden kan du blandt andet også få overblik over dine fradrag, gæld, bidrag og bolig- og ejendomsoplysninger.

Skatteguiden har eksisteret siden 2017 og har tidligere modtaget støtte fra Vækstfonden og Innovationsfonden.

Virksomheden havde i 2020 et underskud på 180.000 kroner efter skat.