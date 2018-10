Et nyt energiselskab træder ind på det danske marked. Selskabet hedder Barry, og de vil forsøge at tilbyde noget nyt og anderledes til forbrugeren.

Det har de fået 11 millioner til af et hollandsk firma, skriver Energi Watch.

En af de ting, de tilbyder, er, at du kan betale din el-regning hver time.

»På sin vis kan du sige, at vi deler vores elhandelslicens med vores kunder. Med andre ord handler vi el for brugerne, men det sker så tæt på realtid som muligt,« siger marketingdirektør for Barry, Christophe Lephilibert.

Kunderne har kontakt med firmaet via en app på deres mobiltelefon, hvor de løbende kan se, hvor meget de betaler for elforsyningen.

Det vil også være muligt at vælge en strømforsyning fra, hvis forsyningen kommer fra fossile kilder, der jo som bekendt ikke gavner miljøet. Det kan være, hvis man for eksempel skal oplade sin bil.

Firmaet håber, at man med den nyudviklede model kan gøre danskerne mere opmærksomme på, hvor meget el de forbruger, og hvor den kommer fra.

Målet er at denne viden skal være med til at ændre danskernes forbrugsvaner og for eksempel bruge el fra vedvarende energikilder.