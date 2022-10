Lyt til artiklen

Danmarks største energiselskab, Andel Energi, vil hjælpe sine godt 1,2 millioner energikunder med at indefryse en del af deres energiregning.

Tilmeldingen til den såkaldte indefrysningsordning er nu klar og åbner digitalt, samtidig med at ordningen træder i kraft tirsdag 1. november.

Indefrysningsordningen er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget og giver danske energikunder mulighed for at indefryse en del af de energiregninger, der udstedes i perioden fra november 2022 til oktober 2023.

Der er tale om en frivillig ordning. Den virker ved, at energikunder, der vælger at gøre brug af ordningen, betaler en del af deres energiregning som sædvanligt. Men det er muligt at indefryse – det vil sige udskyde – en del af regningen til senere betaling

»Selvom baggrunden for ordningen er de ekstremt usikre energimarkeder, og selve ordningen kan virke kompleks, så har vi prioriteret enkelthed og sikkerhed over alt andet. Kunder, der ønsker at gøre brug af indefrysningsordningen, skal opleve, at løsningen er simpel og let at tilgå,« udtaler Ole Vestergaard, der er administrerende direktør i Andel Energi.

Tilmelding til ordningen er simpel og sker via hjemmesiden andelenergi.dk/indefrys.

Som alternativ til den digitale tilmelding sender Andel Energi i disse dage fysiske breve ud til de kunder, som Andel Energi har kendskab til er registreret som fritaget for digital post.

Indefrysningsordningen gælder alle regninger, der er udstedt i perioden 1. november 2022 frem til og med 31. oktober 2023 samt alle regninger, der indeholder forbrug for oktober 2022.

Fakta om indefrysningsordningen Folketinget har sat et prisloft for henholdsvis el og gas. Priser herover er omfattet af indefrysningsordningen. På el er prisloftet 80 øre pr. kWh (ekskl. moms)

På gas er prisloftet 5,84 kroner pr. m³ (ekskl. moms)

Transport af el/gas, afgifter med videre er ikke omfattet Det er meget individuelt fra kunde til kunde, hvor stort et beløb af regningen, der skal betales som sædvanligt og hvor stort et beløb, der kan indefryses. Det skyldes, at det endelige beløb ud over de konkrete prislofter også afhænger af den enkelte kundes individuelle normalforbrug.

Ordningen er afdragsfri det første år.

Herefter tilbagebetales det indefrosne beløb samt renter tilbage med faste betalinger over en periode på fire år. For husholdninger er renten cirka to procent.

Det udestående beløb kan når som helst tilbagebetales, hvis man ønsker at afslutte sin indefrysningsordning.