Der gik få dage, fra coronakrisen for alvor tog fart i midten af marts, til dommedagsprofetierne om store prisfald på boligmarkedet begyndte at dukke op.

De økonomiske vismænd advarede om prisfald på op mod 11 procent, men indtil videre har de spådomme vist sig at være forkerte. I maj steg priserne faktisk lidt, ifølge Danmarks Statistik. Men det bliver ikke ved. De største prisfald siden 2012 er lige om hjørnet.

Sådan lyder det i en helt ny prognose fra Arbejdernes Landsbank.

Her er forventningen, at huspriserne gennemsnitligt falder med tre procent i andet halvår af 2020.

Værst bliver det i Sydjylland og Københavns omegn. Her regner Arbejdernes Landsbank med prisfald på henholdsvis 5 og 4,5 procent.

Det betyder, at hvis du bor i et hus til en værdi af tre millioner kroner i de områder, så bliver der barberet omkring 150.000 kroner af husets værdi over de kommende fem måneder.

Falder værdien med de gennemsnitlige tre procent, er det 90.000 kroner, der files af værdien af et hus til tre millioner kroner.

Men tallene er faktisk ikke så grumme, som de måske kan se ud. Det kunne være meget, meget værre.

»Når man tager bestik af den økonomiske krise, vi faktisk står i, så er det her meget moderate prisfald i forhold til, hvad man ellers kunne frygte,« siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, og henviser til, at priserne faldt langt kraftigere under finanskrisen.

Alligevel er forventningen, at vi vil se lidt flere tvangsauktioner og lidt flere boligejere, der ikke kan betale deres termin. Det er dog primært som følge af arbejdsløshed og ikke boligprisfald, siger Jeppe Juul Borre.

Det til trods vil langt, langt de fleste boligejere slippe med skrækken.



»For mange boligejere vil det selvfølgelig give et stik i maven at se et minus ud for prisudviklingen på deres bolig. Det er ikke særlig rart. Men langt de fleste køber boliger med et langt sigte, og for dem vil de her prisfald ikke betyde det helt store i det lange løb,« siger Jeppe Juul Borre.

FAKTA: Sådan vil priserne udvikle sig i dit område Arbejdernes Landsbank har lavet en regionsopdelt prognose for udviklen i boligpriserne i resten af 2020. Sydjylland: - 5 procent. Københavns Omegn: - 4,5 procent. Østsjælland: - 4 procent. Byen København: - 4 procent. Nordjylland: - 2,5 procent. Østjylland: - 2,5 procent. Fyn: - 2,5 procent. Vestjylland: - 2 procent. Nordsjælland: - 1,5 procent. Vest- og Sydsjælland: - 1 procent. Bornholm: - 1 procent. Kilde: Arbejdernes Landsbank.

Og selv den ubehagelige oplevelse, som det kan være at se prisen falde på boligen, kan blive relativt kortvarig.

Arbejdernes Landsbanks cheføkonom er nemlig 'forsigtigt' optimistisk, når det kommer til dansk økonomis generelle tilstand.

Han vurderer, at det private forbrug kommer op i omdrejninger – godt hjulpet på vej af udbetalingen af danskernes feriepenge. Og han vurderer, at eksporten vil stige stille og roligt den kommende tid.

Begge faktorer, der vil være store plusser for den samlede økonomiske udvikling i Danmark.

Og derfor også godt nyt for boligejerne.

»Vores forventning er, at boligpriserne falder resten af 2020, men allerede i 2021 forventer vi samlede prisstigninger igen. Vi er forsigtige optimister i forhold til dansk økonomi,« siger Jeppe Juul Borre.