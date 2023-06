Det er ikke for sjov, at Aldi lukker ned i Danmark.

Fredag formiddag fremlagde dagligvarekæden et underskud på 585 millioner kroner i 2022 i Aldi Danmark.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aldi Danmark.

Dermed har Aldi tabt næsten 3,7 milliarder kroner de seneste 11 år i Danmark.

I pressemeddelelsen siger administrerende for Aldi Danmark, Finn Tang:

»2022 var et udfordrende år for hele dagligvarebranchen, der var præget af markante stigninger i indkøbspriserne og et betydeligt omkostningspres, som også medførte et utilfredsstillende resultat for Aldi.«

Aldi forlader nu Danmark, og Rema 1000 har overtaget 80 af discountkædens 188 butikker.

Fusionen skal dog først godkendes af myndighederne.

Om ventetiden har B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, skrevet:

'For Rema 1000, som i øvrigt ingen kontakt har med Aldi – det må de ikke, mens fusionssagen behandles – handler det her om, at de – når/hvis fusionen går igennem – skal udvide butiksnettet med op mod 80 butikker,'

Han fortsætter:

'Det er voldsomt. Lokalerne skal gøres til Rema 1000-butikker, der skal hyres købmænd og personale – ud over dem, der er tilbage hos Aldi – og man skal forsøge at sluge de mange butikker og gøre dem til et velsmurt tandhjul i den fintunede vindermaskine, Rema 1000 lige nu er i Danmark.'

At de sidste Aldi-butikker endnu ikke er lukket i Danmark har skabt den bizarre situation, at kæden er ude at søge ansatte for at komme gennem sommeren.