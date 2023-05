42.000 kunder er blevet sat på pause hos Boozt, der sælger tøj online.

Det skriver SVT.

De er blevet det, fordi de returnerer for mange varer.

B.T. har talt med Ask Kirkeskov Riis, der er kommunikationsdirektør for Boozt i Danmark.

»De 42.000, som er sat på pause er ikke folk, der returnerer varer, som folk gør mest. Gentagne gange er de kunder oppe på at returnere 85 til 90 procent af varerne,« fortæller han.

At være sat på pause er det samme som, at man ikke kan købe varer hos Boozt længere.

»Flere af dem, der er sat på pause, går vi så i dialog med, så folk kan få en forklaring på, hvorfor de er på pause. Det er et team, der vurderer, hvem der skal på pause og hvor længe, den skal vare. Det sker på baggrund af de mange data, der er for købene,« fortæller kommunikationsdirektøren, der pointerer, at man godt kan komme til at købe hos kæden igen, selvom man har været blokeret.

»Nogle har ikke været opmærksomme på deres høje returprocent, og så er vi ikke sene til at give dem adgang igen,« siger han.

Riis bekræfter, at der også er danskere blandt de 42.000.

»Men det er vigtigt at sige, at kunderne altså fordeler sig på de 14 markeder, som Boozt opererer på.«

Hvorfor er det, at I sætter folk på pause?

»Vi vil gerne give høj service med fri fragt og gratis retur, og den fordel ønsker vi ikke, at nogle skal udnytte. Når folk henter mange ting hjem er produkterne ikke tilgængelige for vores andre kunder,« siger kommunikationsdirektøren, som fortæller, at det også handler om miljøet og penge.

»Det handler også om bæredygtighed. Vi har regnet ud, at vi kan spare cirka 600 lastbiler frem og tilbage. Og det vil jo være godt for klimaet. Økonomisk er det også sund fornuft. Vi kan spare penge ved ikke at skulle håndtere så mange unødige returvarer,« siger han.

Ask Kirkeskov Riis forsikrer, at det stadig vil være muligt at bestille flere varer hjem og returnere dem uden, at man straks ryger på den sorte liste.

»Det skal altid være muligt at bestille to-tre par bukser hjem, så man lige kan prøve den rigtige størrelse i privaten. Og der skal stadig være mulighed for fri fragt og gratis retur,« siger han.