Slaget er ikke ovre, og pengene er ikke endegyldigt tabt.

Danske kunder, der stadig mangler at få de mange tusinde kroner tilbage, som flyselskabet Norwegian skylder dem, får nu opbakning fra Trafikstyrelsen og EU-Kommissionen.

»Norwegian bør ikke have lov til at flyve til eller fra Danmark, før de har tilbagebetalt alles penge for aflyste flyafgange,« siger Anne Ambrosius Løvgreen.

Hun mangler 8.975 kroner for en aflyst flyafgang til Malaga.

Solveig Andresen, 64 år: »Vi har gennem Flyhjælp sendt krav ind, men ikke fået så meget som en krone fra Norwegian. Synes I selv, I kan være det bekendt?« Vis mere Solveig Andresen, 64 år: »Vi har gennem Flyhjælp sendt krav ind, men ikke fået så meget som en krone fra Norwegian. Synes I selv, I kan være det bekendt?«

Henrik Michael Schmidt, Solveig Andresen og Jesper Juul Hansen er i samme båd.

De mangler sammenlagt 31.000 kroner, som de har betalt for flybilletter, der aldrig kom i brug. Alle har samme krav: De vil have deres penge tilbage.

»Synes I selv, I kan være det bekendt?,« spørger Solveig Andresen.

De fire Norwegian-kunder skulle alle have haft deres penge refunderet inden for en uge. Sådan er reglerne. Men tilbagebetalingen trak i langdrag, og siden november har det kriseramte flyselskab været under konkursbeskyttelse i Irland.

Anne Ambrosius Løvgreen, 59 år: »Det er tid til et opgør med nuværende betingelser og vilkår for betaling af rejser allerede ved bestilling, som ene og alene er i flyselskabernes favør.« Vis mere Anne Ambrosius Løvgreen, 59 år: »Det er tid til et opgør med nuværende betingelser og vilkår for betaling af rejser allerede ved bestilling, som ene og alene er i flyselskabernes favør.«

På denne baggrund tilbagebetaler Norwegian ikke en krone.

Men Trafikstyrelsen og EU-Kommissionen har Norwegian på radaren.

Trafikstyrelsen har 296 verserende sager med Norwegian. Og de klager behandles, så længe der ikke foreligger en endelig konkurserklæring, oplyser styrelsen.

Samme melding lyder fra EU-Kommissionen:

Henrik Michael Schmidt, 58 år: »Min familie og jeg skulle til Mallorca for at fejre min datters 30-års fødselsdag. Det var en gave fra min mor, min søn samt min kone og mig, til min datter, svigerdatter samt mit barnebarn. Jeg havde lånt et sommerhus, som vi skulle bo i, men det blev jo så ikke til noget.« Vis mere Henrik Michael Schmidt, 58 år: »Min familie og jeg skulle til Mallorca for at fejre min datters 30-års fødselsdag. Det var en gave fra min mor, min søn samt min kone og mig, til min datter, svigerdatter samt mit barnebarn. Jeg havde lånt et sommerhus, som vi skulle bo i, men det blev jo så ikke til noget.«

»EUs lovgivning om passagerrettigheder gælder fortsat fuldt ud i tilfælde af insolvens,« lyder det fra en talsperson for kommissionen.

Trafikstyrelsen oplyser videre, man her vil fortsætte med at politianmelde Norwegian på enkeltsagsniveau i de situationer, hvor styrelsen har truffet afgørelse, som forpligter selskabet til at betale refusion.

»Styrelsen er selvfølgelig fuldt ud opmærksom på den beklagelige situation, som flere passagerer er sat i, som følge af Norwegians reorganiseringsplan, og følger selve reorganiseringsprocessen tæt. Derfor fortsætter styrelsen også sagsbehandlingen af samtlige klagesager over Norwegian, uanset om passagererne har gjort krav på refusion og/eller kompensation,« siger kontorchef Lars Korsholm.

Norwegians kommunikationschef, Andreas Hjørnholm, fortæller, at omkring 100 danske bookinger ikke er blevet refunderet.

Jesper Juul Hansen, 40 år: »Det er en kedelig situation for alle parter. Jeg vil naturligvis gerne have min forudbetaling godtgjort, men hellere om 5 år end aldrig.« Vis mere Jesper Juul Hansen, 40 år: »Det er en kedelig situation for alle parter. Jeg vil naturligvis gerne have min forudbetaling godtgjort, men hellere om 5 år end aldrig.«

»Det er helt forståeligt, at folk er utilfredse med det. Det er vi også, og vi har over de sidste mange måneder kæmpet hårdt for at få mulighed for at refundere de resterende bookinger. I Danmark drejer det sig om 0,2 procent af de titusindvis af kunder, der blev ramt af aflysninger i løbet af 2020, hvor skiftende og skrappe rejserestriktioner gjorde internationale flyvninger stort set umulige,« siger han og fortsætter:

»Vi ønsker ikke, at Trafikstyrelsen modtager klager på grund af os, og vi beklager, at der har været kunder, der ikke synes, de har fået den behandling, som de havde tænkt sig.«

Er det Norwegians hensigt at give refusion, når der ikke længere er konkursbeskyttelse?

»Den løsning, som kommer ud af rekonstruktionsprocesserne, skal følge nogle grundlæggende principper, der gælder i sådanne processer.«

Norwegian konkursbeskyttet Siden 18. november 2020 har Norwegian var under konkursbeskyttelse i Irland. Det er en proces, hvor selskabet sammen med sine kreditorer skal forsøge at finde en løsning, så flyselskabet kan blive reddet. Her er det ikke lovligt at udbetale refusioner til kunder. Ifølge vicedirektøren i Forbrugerrådet Tænk, Vagn Jelsøe, er der andre regler om konkurs i Danmark sammenlignet med Irland. I Danmark er det kun ved en egentlig konkurs, at forbrugerne må acceptere, at de ikke kan få, hvad de har krav på.

»Det har hele tiden været vores ønske at få mulighed for at refundere de enkelte bookinger, der af forskellige årsager ikke blev behandlet, inden rekonstruktionsprocessen trådte i kraft den 18. november som følge af en domstolsbeslutning. Når det er sagt, så har pandemien ramt både Norwegian og vores kunder hårdt, og vi vil fortsat gøre alt, hvad der er muligt for vores kunder på den anden side af krisen,« siger kommunikationschefen.