Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender det sikkert fra dig selv, eller også har du hørt det fra venner og bekendte: Tømmermændene bliver meget værre, når man blander øl, vin og spiritus, end hvis man holder sig til en slags alkohol i løbet af en festlig aften.

Er det en myte, eller er der noget om snakken?

Det satte et hold danske forskere fra Statens Institut for Folkesundhed sig for at undersøge, og nu er de klar med svaret i et pilotforsøg.

Men før du får svaret, får du en kort indføring i studiet:

Der deltog 35 personer i forsøget, som blev delt op i to grupper ved lodtrækning.

Alle forsøgspersonerne fik fri bar en aften. De måtte altså drikke lige så mange genstande, som de havde lyst til.

Den eneste forskel på de to grupper var, at den ene gruppe kun måtte drikke den samme slags alkohol hele aftenen, for eksempel kun vin, kun øl eller kun cocktails, mens den anden gruppe måtte blande øl, vin og spiritus, som de lystede.

Næste dag skulle deltagerne så indrapportere, hvor slemme deres tømmermænd var på den såkaldte Acute Hangover Severity Scale (AHSS). Hvor slem var hovedpinen? Havde de kvalme?

Er det klogt at holde sig til øl hele aftenen, hvis du vil undgå slemme tømmermænd? Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Er det klogt at holde sig til øl hele aftenen, hvis du vil undgå slemme tømmermænd? Foto: Niels Ahlmann Olesen

Og nu nærmer vi os svaret.

Deltagerne, der havde muntret sig med både øl, vin og drinks, havde dobbelt så slemme tømmermænd på tømmermændsskalaen som deltagerne, der havde holdt sig til samme type alkohol hele aftenen.

Mens forsøgspersoner, der havde blandet forskellige typer alkohol, ramte 4,3 point på tømmermændsskalaen, havde gruppen, der holdt sig til samme type alkohol, kun en tømmermændsscore på 2,6 point.

Og nu vil du måske tænke: Hvad sagde jeg: ‘Man får slemme tømmermænd, når man blander’.

Det er både rigtig og forkert.

For det er ikke blandingen af for eksempel rødvin, øl og gin og tonic, der i sig selv giver de slemme tømmermænd.

Næh, forsøget viser, at de, der blander forskellige typer alkohol i løbet af en festlig aften, drikker markant mere end dem, der holder sig til en type alkohol som for eksempel øl.

Forsøgsdeltagerne, der blandede øl, vin og spiritus, indtog nemlig hele 10,9 genstande i gennemsnit i den frie bar i løbet af aftenen svarende til omkring to flasker vin.

Gruppen, der aftenen igennem holdt sig til en type alkohol, drak kun cirka halvt så meget; nemlig 5,7 genstande i gennemsnit svarende til en flaske vin.

Der sker altså næppe en mystisk tømmermændsfremkaldende proces, når man blander forskellige typer alkohol – man drikker bare mere, og det betaler man prisen for dagen derpå, konkluderer forskerne.

Forskergruppen understreger, at der er tale om et lille pilotprojekt, som skal valideres af større videnskabelige undersøgelser, før konklusionen er sikker.