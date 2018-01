Hvis du vil undgå at få for lidt - eller for meget - udbetalt i din januarløn, så er det bare med at få rettet dine oplysninger hos Skat.

København. Når januarlønnen tikker ind på din konto sidst på måneden, vil nogle opdage, at der er noget galt. Enten har du betalt for meget eller for lidt i skat.

For at undgå den situation kan du lige nå at rette dine fradrag og oplysninger til, så du ikke begynder året med en forkert skatteindbetaling.

De fleste arbejdsgivere kører nemlig først lønnen i begyndelsen af næste uge, men inden da kan du tjekke og ændre dine oplysninger hos Skat via din forskudsopgørelse.

Ifølge Skat er et af problemerne, at folk ikke har fået betalt deres restskat fra 2016. Er det tilfældet, vil du betale lidt mere i skat, end du plejer.

- Du kan se på din forskudsopgørelse, om du betaler indregnet restskat under afsnittet, "Sådan er forskudsskatten beregnet", skriver Skat på sin hjemmeside.

Derudover kan der være fradrag, som er ændret, eller som ikke indberettes automatisk fra år til år, som du i så fald mangler, oplyser Skat.

Helt overordnet skal du være opmærksom, hvis din økonomi har ændret sig i forhold til sidste år, siger partner i revisionsselskabet PwC Per Ørtoft Jensen.

- Er du steget i løn ved årsskiftet, er du gået på eller kommet tilbage fra barsel, eller er du gået på pension eller efterløn, siger Per Ørtoft Jensen om nogle af de situationer, hvor man skal være opmærksom.

Det kan også være, at du er kommet på kontanthjælp og derfor bør rette i din forskudsopgørelse. For som arbejdsløs er du ikke berettiget til beskæftigelsesfradrag, og får du det ikke ændret, så betaler du for lidt i skat, selv om din indtægt er faldet.

Der er også andre faktorer, som spiller ind på din skat, og som du derfor bør få tjekket.

- Noget andet er, hvis du er flyttet og har fået længere på arbejde, så kan dit befordringsfradrag være ændret, eller hvis dit boliglån er ændret, så du har nogle andre renteudgifter, siger Per Ørtoft Jensen og fortsætter:

- Det kan også være, at du er blevet gift eller skilt, hvilket kan have en indflydelse på skatteberegningen, siger Per Ørtoft Jensen fra PwC.

Fakta: Restskat og kørselsfradrag

- En restskat på eksempelvis 10.000 kroner betyder, at dit månedlige fradrag vil falde med cirka 2260 kroner. Dermed betaler du cirka 830 kroner mere i skat hver måned.

- Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis distancen fra dit hjem og til dit arbejde er mere end 12 kilometer. Alle transportformer giver fradrag, så længe din arbejdsgiver ikke betaler transporten. Studiejob og løntilskudsjob giver også befordringsfradrag.

Kilde: Skat.

/ritzau fokus/