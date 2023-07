I de gode, gamle 00'er-dage skete især én ting, når man tabte sin telefon.

Batteriet fløj ud og skøjtede hen ad gulvet.

Det var dengang, batterier i telefoner var noget, man kunne se, tage ud og skifte uden større problemer.

Siden 00'erne er batterier forsvundet dybt ind i moderne smartphones, og det kræver sugekopper, særlige skruetrækker, en føntørrer til at løsne lim og meget andet, hvis man vil forsøge at få batteriet ud.

Men det kommer til at ændre sig, og uret tikker allerede.

Alle smartphones kommer til at ændre sig radikalt i 2027, og Apple, Samsung og de mange andre telefonproducenter kommer til at skulle foretage store ændringer i designet af deres smartphones.

Det har EU besluttet, efter ny lovgivning har været igennem både Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd.

En EU-kilde oplyser til B.T., at der kun mangler en underskrift, og at det er sikkert, at loven bliver gennemført.

Det skal nemlig ikke længere være muligt at designe smartphones som nu, hvor batteriet er gemt langt væk inde i telefonen uden mulighed for at skifte det.

Det er som led i en større, ny lovgivning om batterier, der har til formål at nedbringe affald og spild.

Nogenlunde sådan her ser moderne smartphones ud indvendigt. Her er det godt nok en ældre iPhone fra 2016, der er blevet åbnet, og siden da er det kun blevet mere indviklet især på grund af, at de nye telefoner er gjort mere vandtætte. Foto: Eduardo Munoz/Reuters/Ritzau Scanpix

»Forordningen foreskriver, at bærbare batterier i apparater senest i 2027 skal være udtagelige og udskiftelige af slutbrugeren, hvilket giver operatørerne tilstrækkelig tid til at tilpasse designet af deres produkter til dette krav,« står der således i en pressemeddelelse fra EU.

Det faktum, at det først bliver indført i 2027, understreger, at det er en stor omvæltning i designet af smartphones. EU anerkender, at producenterne nok får brug for flere år for at gentænke, hvordan de bygger telefonerne, så de stadig kan være vandtætte, smalle og alt det andet, vi kender fra moderne smartphones.

Læser man dybere ned i selve lovmaterialet fremgår det også, at udskiftningen af batterier skal kunne ske uden specielle værktøjer, medmindre de bliver tilbudt gratis af telefonproducenten.

På moderne telefoner er batteriet noget af det første, der begynder at vise alderstegn, så EU-beslutningen kan også være med til at give telefoner længere liv, da det bliver nemmere bare at smide et nyt batteri i, når ens iPhone efter et par år begynder at kæmpe med at holde en hel dag.

Selvom lovgivningen kun gælder EU-lande, må man forvente, at ændringerne bliver gennemført i hele verden, da det næppe er rentabelt for producenterne at lave særmodeller til forskellige dele af verden.