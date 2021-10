Nu er ventetiden forbi. Det nye FIFA 22 blev nemlig sat til salg ved midnat natten til fredag.

Og mens spillet kan downloades i Play Station Store, på Steam eller andre digitale tjenester, så er der stadig nogle, der sværger til den fysiske kopi af spillet.

Og de typer skulle altså ikke snydes for at kunne spille det populære fodboldspil umiddelbart efter udgivelsen. Derfor holdt flere butikker åbent efter midnat, så de allermest hardcore FIFA-spillere kunne få fingrene i spillet med det samme.

»Jeg vil tro, der har været omkring 300 mennesker i gennem systemet. Så det er nok lidt mere end sidste år,« siger Peer Thomassen, der er varehuschef ved Bilka i Skalborg.

Den ekstraordinære åbning varede blot en halv time, men der var lavet særlige tilbud og konkurrencer til de fremmødte, som var en broget flok.

»Det var alt fra mødre med deres teenagebørn, til unge mænd,« siger varehuschefen, der forklarer, at folk stod i kø for at købe spillet.

Peer Thomassen forventer, der kommer til at være stor efterspørgsel på spillet henover weekenden, hvor han regner med, at de mest entusiastiske fans får købt spillet.

Og hvad kan kunderne så se frem til? Det nye FIFA 22 har fået overvejende positive anmeldelser såvel nationalt som internationalt. I det danske kultumedie Soundvenue konkluderer anmelder Julie Horup 'FIFA 22’ er den komplette pakke for enhver fodboldfan – både på og uden for banen' og ledsager anmeldelsen med fem ud af seks stjerner.

Og hvis man som AaB fan skal bruge weekenden på at give AGF, Brøndby og de andre klubber i Superligaen virtuelle tæv, så følger her et overblik over, hvordan de aalborgensiske drenge er rangeret af verdens største fodboldspil.