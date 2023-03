Lyt til artiklen

Lige nu er der åbent for at tjekke, om du skal have eller betale penge tilbage i skat.

Selvom det officielt først er på mandag, at der bliver adgang, har mange i løbet af dagen været inde og smugkigge.

Men når du tjekker, om du skal af med en formue eller får 150 kroner tilbage, så er nogle ting, som er vigtige at holde øje med.

Blandt andet kørselsfradraget, som over en million danskere kan få.

Borgere, der har mere end 24 kilometer i alt til og fra arbejde, skal huske selv at skrive antallet af kørte dage på deres årsopgørelse, så de kan få det rette fradrag.

Skattestyrelsen modtager ikke automatisk oplysninger om borgernes kørsel, og de overføres heller ikke fra forskudsopgørelsen.

Sidste år var fradraget på 2,16 kroner per kørte kilometer efter de første 24. Hvis man passerede 120 kilometer, så blev satsen halveret, medmindre man bor i en yderkommune.

Derudover kan det være værd at kigge på sit rentefradag. For i løbet af den seneste periode er renten er steget. Derfor er det blevet en hel del dyrere at have et lån med variabel rente.

Det gælder for eksempel et billån eller andelsboliglån. Og rentefradraget kan bruges til at trække renterne fra og dermed slippe lidt billigere i skat.

Hvis du har brugt penge på rengøring eller en håndværker, så kan der også være penge at hente.

Håndværkerfradraget røg 1. april 2022, og derfor bliver en række udgifter til håndværksarbejde på din bolig i de første tre måneder af 2022 kvalificerer som et fradrag.

Dog eksisterer servicefradraget stadig, dermed kan man fortsat indkassere en mindre skatterabat, hvis du har betalt løn til en person, som du har haft rendene for at klare rengøring, havearbejde eller børnepasning i dit hjem.

Hvis du er en af de mange, der har tabt penge på aktiemarkedet i året, der gik, kan du i flere tilfælde trække det fra i fremtidige gevinster og udbytter.

»Efter et turbulent aktieår vil dette fradrag være relevant for mange private investorer. Det er nemlig muligt at fratrække tab på aktier, der er købt på et reguleret marked – og hvis du ikke har haft nogen af disse, kan du trække tabet fra i fremtidige gevinster,« har Karsten Brøndum Idskov, der er investeringskonsulent i Spar Nord, tidligere sagt til B.T. og tilføjer:

»Her skal man blot bemærke, at Skattestyrelsen skal have oplysningerne fra din bank eller dig. Derfor bør du kigge efter, om tabet er registreret i skattemappen.«

Du kan få fradrag, hvis du har doneret penge eller gaver i årets løb. I 2022 kan du højst få fradrag for 17.200 kroner, og med fradraget opnår du en skattebesparelse i omegnen af 26 procent af beløbet.

»Det kan være, at du i årets løb har doneret beløb i forbindelse med indsamlinger, og så kan du få fradrag for beløbet, hvis organisationen er godkendt af Skattestyrelsen. Dog kan du ikke selv indberette det. Det skal den velgørende organisation gøre – og af den grund er det en god idé at tjekke efter, om det nu også er med på årsopgørelsen,« fortæller Henning Boye Hansen, BDO til B.T.

Det er muligt for fraskilte personer at få fradrag, hvis de betaler ægtefællebidrag eller børnebidrag til børn under 18 år. Fradraget bliver som udgangspunkt registreret automatisk, men der er tilfælde, hvor det ikke sker.

»Du får helt automatisk fradrag, hvis betalingen foregår via Udbetaling Danmark. Betaler du på anden vis, har du til gengæld selv ansvaret for at få det med i årsopgørelsen. I den sammenhæng er det også værd at huske, at du kan få fradrag, når du betaler for udgifter i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation, hvis dit barn ikke bor hos dig,« siger Henning Boye Hansen.