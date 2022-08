Lyt til artiklen

Markante rentestigninger har fået Totalkredit til at trykke på den røde knap.

5 procent-lånet med afdrag er netop blevet åbnet for første gang i ti år. Det skyldes, at 2022 har budt på de højeste rentestigninger siden 1970erne, oplyser Totalkredit til Finans.

»Det er meget bemærkelsesværdigt for at sige det mildt,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malthe-Thagaard, til Finans.

Åbningen for 5 procent-lånet med afdrag kommer efter det årlige topmøde for centralbanker, der fandt sted i weekenden i Jackson Hole, USA.

Her oplyste toppen af den amerikanske centralbank, at de ville bekæmpe den voldsomme inflation. Også Den Europæiske Centralbank ville gå med i kampen for at stramme på pengepolitikken.

Det har altså været med til at sende renterne én vej.

Op.

Dem, der især kommer til at være påvirket af 5 procent-lånet med afdrag er blandt andet nye boligejere, fordi det nu bliver dyrere at låne penge.