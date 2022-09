Lyt til artiklen

Det første du – og alle andre ser – på din iPhone bliver netop nu ændret markant.

Og så bliver det nu meget lettere at redde trådene ud efter en uheldig auto-correct har fået dig til at skrive noget uheldigt til svigermor eller chefen.

Begge ting – og en del mere – er en del af en spritny iPhone-opdatering, der er landet netop nu.

iOS 16, som den nye version hedder, får allerede nu virkelig gode ord med på vejen fra brugerflade-eksperter og store, amerikanske tech-sider.

»Det kommer til at transformere, hvordan du oplever din telefon, for evigt,« lyder det for eksempel.

Den helt store del af opdateringen er, at der for førte gang længe kommer store ændringer på låseskærmen.

Fra at være et ur, dine notifikationer og en irriterende genvej til lommelygten, der altid bliver fejltændt kommer der nu små widgets, der giver dig brugbare informationer ved første øjekast, forskellige typer ure, anderledes notifikationer – og selvfølgelig fortsat en irriterende genvej til lommelygten, der altid bliver fejltændt.

Nøgleordet her er hos Apple selv, at man kan personliggøre sin oplevelse langt mere end tidligere. Den lilla sag, I kan se herover, er for eksempel bare lige hurtigt bikset sammen, og ja, det fremgår for eksempel, at journalisten her har en 'Tandtid i Greve' i morgen.

Derudover kan du nu ændre i beskeder, du allerede har sendt gennem iMessages – og sågar hive dem tilbage, hvis du kom til at sende et hjerte eller en ferskenemoji til den forkerte.

Af andre nyheder, som de positivt stillede anmeldere for forskellige amerikanske techsider fremhæver, kan nævnes: En ny fitness-app, muligheden for at hive motivet ud af et foto og sende kun det (det er ret smart) og muligheden for at aktivere små vibrationer, når du skriver med tastaturet.

Pressefoto: Apple

De respekterede tech-sider Apple Insider, The Verge, Tom's Guide er alle ret begejstrede, og du kan finde opdateringen på din iPhone netop nu, hvis du hopper ind i 'Generelt' og 'Softwareopdatering'.

For en lille uge siden annoncerede Apple også den seneste udgave af iPhonen, iPhone 14.