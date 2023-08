Hver dag er det juleaften i medicinalselskabet Novo Nordisk for tiden.

Og har man for mange år siden købt aktier i foretagendet, har der været råd til rigtigt store gaver.

Det skriver Finans.

Torsdag kom Novo Nordisk ud med et overskud på 19,4 milliarder i andet kvartal af 2023.

I 1991 begyndte finanstjenesten Bloomberg at registrere aktiedata.

Dengang kostede en aktie i Novo Nordisk 2,69 kroner, mens den i dag koster 1.261,80 kroner.

Ifølge Finans giver det et samlet udbytte på 46.174,32 procent, hvilket svarer til 21,09 i afkast om året.

Hvis man investerede 10.000 kroner i Novo Nordisk-aktier i 1991, vil man i dag have tjent 1,72 millioner kroner inklusive udbytter.

Et gennemsnit for verdens aktier viser, ifølge Finans, at afkastet i samme periode har været på 988,31 procent, hvilket svarer til 7,73 procent om året.

Otto Friedrichsen er aktiechef i den danske kapitalforvalter Formuepleje. Til Finans siger han:

»Novo Nordisk er i allerhøjeste grad et af de selskaber, som har genereret stærke, langsigtede positive resultater over tid.«

Han understreger, at de tal, man ser i dag er et resultat af den forskning, som blev foretaget for 10-15 år siden, så man vil også i fremtiden være afhængig af at man kan følge med markedet og efterspørgslen.

For tiden er det midlerne Wegovy og Ozempic, som bruges mod henholdsvis vægttab og diabetes, der primært har være årsagen til den store stigning i indtjeningen.

Lars Fruergaard Jørgensen, topchef i Novo Nordisk, siger i regnskabet, at han er tilfreds med resultaterne i det første halve år af 2023.

»Væksten er drevet af en stigende efterspørgsel efter vores GLP-1-baserede diabetes- og fedmebehandlinger. Og vi betjener flere patienter end nogensinde før,« siger han.

Den samlede markedsværdi af Novo Nordisk er lige nu på 2.172,40 milliarder kroner.