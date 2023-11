Novo Nordisk har været en af årets helt store vindere på børsen, men er det for sent at være en del af børsfesten?

Og skal du købe aktien lige nu, sælge den, hvis du har den, eller se tiden an? Det har Jyske Bank et klart bud på her.

Novo Nordisk-aktien er steget svimlende 71 pct. de seneste 12 måneder, og selv om de voldsomme stigninger kan fortsætte, er der også indregnet store forventninger i aktiekursen, påpeger Jyske Bank.

Hvis man ønsker at købe Novo Nordisk-aktien, så er det ifølge Jyske Bank bedre lige at se tiden an.

Banken har en såkaldt 'hold'-anbefaling på Novo Nordisk-aktien, viser data fra finanstjenesten Bloomberg.

En hold-anbefaling betyder, at man som investor bør holde fingeren fra handelsknappen. Det betyder kort sagt, at hvis du allerede har Novo Nordisk-aktien, skal du ifølge banken beholde aktien. Hvis du gerne vil have aktien, er det bedre at afvente udviklingen indtil der kommer mere klarhed over, hvor aktiekursen skal hen herfra.

Det er essensen af et nyt analysenotat, hvor Jyske Bank har zoomet ind på den danske medicinalmastodont, der har specialiseret sig i medicin inden for diabetes og fedme.

»Stærkt forretningsmomentum, solide vækstudsigter samt aktiens defensive profil kan sikre, at Novo-aktien fortsætter med at imponere, men vi vurderer fortsat, at høje forventninger er indregnet i aktien, men så længe Novo fortsætter med at overgå vores og egne forventninger, kan aktien drives op.«

Det skal ses i lyset af, at Novo Nordisk-aktien børsridt. Det har gjort Novo Nordisk til Europas mest værdifulde selskab målt på børsværdi.

Jyske Bank har haft Novo-aktien under luppen, efter medicinalmastodonten har fremlagt detaljerede data for selskabets guldæg, fedmemidlet Wegovy. Tallene understøttede historien om, at Wegovy mindsker hjerte-kar-tilfælde med 20 pct.

»Resultaterne blev kaldt for en 'game-changer' og betyder, at Wegovy ikke blot skal anses som et vægttabsmiddel, men et produkt der forbedrer sundhedstilstanden for overvægtige patienter,« lyder det fra Jyske Bank.

Resultaterne vil i bankens optik betyde, at Novo Nordisk helt sikkert får lettere ved at forhandle en tilskudsordning hjem med betalerne - tænk myndigheder og forsikringsselskaber - hvis man som forbruger gerne vil benytte Wegovy.

Fordelene ved Wegovy er så opsigtsvækkende, at betalerne ifølge Jyske Bank får svært ved ikke at yde tilskud til Wegovy fremover. Prisen på Wegovy kan dog blive en udfordring, understreger Jyske Bank i sit analysenotat.

Jyske Bank ser dog ikke noget nyhedsflow fra Novo Nordisk i de kommende måneder, der kan være med til at holde en hånd under Novo Nordisk-aktien. Det kan for Jyske Bank at se være med til at presse aktiekursen efter aktiens voldsomme kursridt.

Der er 32 analytikere, som har dækning af medicinalaktien, viser Bloomberg-data. Af dem har 18 analytikere en købsanbefaling, mens 9 analytikere har en hold-anbefaling. 5 analytikere har en sælg-anbefaling på aktien.

Novo-aktien er dog steget så kraftigt, at analytikerne samlet set kun ser meget lidt kurspotentiale her fra. Du kan klikke på Novo Nordisk og se den seneste aktiekurs.

Analytikerne tror, at Novo Nordisk-aktien vil stige omkring 22 kr. - fra de nuværende 696 danske kroner op på de 719 danske kroner. De tror med andre ord, at aktien vil stige omkring 3,1 pct.

Det viser tallene for analytikernes gennemsnitlige kursmål, altså hvad de i gennemsnit vurderer, at aktien vil bevæge sig imod inden for de næste 12 måneder.