Måske har du også stået med en pose chips eller en pakke chokolade og undret dig over størrelsen?

Den såkaldte »shrinkflation« blev udbredt under inflationen og fødevarekrisen sidste år.

Priserne på de fleste ting i indkøbskurven steg markant, og i andre tilfælde blev pakkerne bare mindre.

B.T. har tidligere beskrevet fænomenet, hvor indholdet i en given vare simpelthen skrumpede.

Nu skriver den norske avis Dagbladet, at en ny tendens har set dagens lys. Nemlig såkaldt »skimpflation.«

Det er ifølge avisen varer, som er af lavere kvalitet end tidligere, men hvor prisen enten stiger eller forbliver den samme.

Fælles for både shrinkflation og det nye tiltag er, at det sker i al ubemærkethed. Uden at forbrugerne ved noget om det.

Dagbladet har talt med Tor Wallin Andreassen, som professor i markedsføring og innovation ved Norges Handelshøjskole i Bergen. Han er bekymret over både krympende og dårligere varer.

»Begge er i grænselandet for seriøs forretningspraksis,« siger han til avisen.

»Pointen er, at det her sker på en måde, som er umulig eller vanskelig for forbrugerne at opdage ved købet. Dermed handler de i den tro, at de køber 'det samme gode gamle produkt til samme gamle pris,'« forklarer han.

Den britiske avis The Guardian har fundet eksempler fra britiske supermarkeder, hvor en guacamole eksempelvis har mindre avocado end tidligere.

Der er også eksempler på smørbar plantemargarine, som nu indeholder markant mindre olivenolie.