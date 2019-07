I Nordsjællands liebhaverbælte er der ikke langt mellem sortglaseret tegl og imponerende indkørsler. Hvad der derimod er et noget mere sjældent syn, er tårn og skydeskår, men ikke desto mindre afslører salgsprisen af denne adresse i Holte, at der også er liebhavere med hang til middelalderen.

I hvert fald er den ridderborgslignende villa Dronninghus på kanten af Furesøen blevet solgt for intet mindre end 21,5 millioner kroner, viser de nyeste salgspriser fra boligsitet Boliga.dk.

Indvendigt byder borgen på 689 kvadratmeter, der blandt andet fordeler sig på et køkken-alrum og 15 værelser, mens detaljerne tæller stuk, sildebensparketgulve og en madelevator.

10,5 millioner i rabat

Huset blev oprindeligt udbudt til salg for 32 millioner kroner i foråret 2017. Siden da er prisen justeret ned ad flere omgange, så der ifølge Boliga.dk senest stod 24.995.000 kroner på salgsopstillingen. Dermed har der altså også helt til sidst været lidt for køberne at forhandle om.

Til trods for salgsprisen på den imponerende side af de 20 millioner kroner, er ejendommen dog en bid vej fra årets hidtil største bolighandler.

De tre huse, der er solgt for 2019's højeste priser, er nemlig samlet set gået for 122,5 millioner kroner.

Helt i front er en villa på Lemchesvej i Hellerup, der netop er blevet solgt for 53 millioner kroner, mens årets hidtidige andenplads snuppes af Christian Stadil, der gennem et af sine firmaer har købt en adresse på Svanemøllevej for 35,5 millioner kroner.

Årets tredjedyreste villa ligger på den eksklusive Vedbæk Strandvej og blev i starten af året solgt for 34 millioner kroner.

Dronninghus var ikke den eneste mulighed for at erhverve sig en bopæl med middelalder-look.

For øjeblikket lokker Aalborg også med lidt til dem, der godt kan lide andet end pudsede facader og ligusterhæk. Villa Varden er således den nordjyske hovedstads bud på et hjem i en ridderborg.



Se Dronninghus tidligere salgopstilling her.