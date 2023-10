Aktionærer i den nordiske storbank Nordea kan godt begynde at glæde sig til et »meget stort« udbytte.

Det mener Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, efter bankens regnskab for tredje kvartal er landet torsdag morgen. Han taler om manøvren, hvor et selskab sender en del af overskuddet videre til aktionærerne.

»Nordea har leveret endnu et godt resultat med en egenkapitalforrentning på 17,9 pct. Investorerne kan godt begynde at se frem til et meget stort udbytte. Politikken er fortsat 60-70 pct. af årets nettoresultat som skal udloddes,« bemærker Per Hansen.

Nordea har alene i årets tredje kvartal tjent, hvad der svarer til lidt over 10 mia. danske kr., og i årets første ni måneder lyder indtjeningen på hele 3.828 mio. euro, hvilket er omtrent 28,6 mia. kr.

Som investeringsøkonomen påpeger, så er Nordea politik at udbetale 60-70 pct. af bundlinjen til aktionærerne. Sidste år blev der udbetalt 0,69 euro i udbytte til aktionærerne. Det er cirka 5 kr.

Per Hansen lægger desuden vægt på, at Nordeas regnskab er som forventet på de væsentligste poster. Du kan læse mere om regnskabet her.