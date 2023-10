De danske aktier oplever en gedigen nedtur – det blev torsdag understreget af et fald i det danske eliteindeks C25, på 2 pct.

Dermed er indekset nede med 7 pct. i år.

Selv ikke det helt store danske aktiefyrtårn, Novo Nordisk, kunne holde stand og gik tilbage med 4 pct. i torsdagens handel.

»At Novo Nordisk kom med på listen over selskaber, hvis aktiekurs blev sendt baglæns, er et tegn på at nedturen nu bider meget hårdt. Investorerne forsøger at beskytte og frigøre kapital, men samtidig har de ganske enkelt mistet lysten til kortvarigt at være med i markedet,« lyder det fra Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, i en kommentar.

»Det kan kortsigtet være en udfordring, men det kan også være fornemmelsen for at vi er tæt på en kapitulation,« fortsætter han.

Ifølge økonomen er der en række årsager til, at de danske aktier er sendt i bakgear. Blandt andet gør »konjunkturfølsomhed« ondt på en række af selskaberne, ligesom at rentestigninger også er en udfordring.

Derfor mener han, at investorerne i høj grad vil holde øje med renteudmeldinger fra den amerikanske centralbank, samt hvor de amerikanske markedsrenter bevæger sig hen.

»Nøglen til bedre tider ligger først og fremmest, hvor mærkeligt den end måtte lyde, i amerikanske nøgletal, som investorerne gerne ser afspejle en svagere økonomi og markant aftagende inflation; og det meget gerne, meget snart,« skriver Per Hansen.

Den tiårige amerikanske statsrente er steget siden april og befinder sig fredag morgen tæt på 5 pct. i et niveau på 4,93 pct.

Torsdag talte formanden for den amerikanske centralbank, Jerome Powell. Her holdt han døren åben for yderligere en rentestigning i år, men gjorde det samtidig klart, at centralbanken fortsatte forsigtigt frem.