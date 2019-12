Flæskesteg er ikke julemad, og så er den i øvrigt smagløs. Og vores elskede and? Den smager af metal.

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når den norske journalist og forfatter Jon Hustad skal beskrive den mad, langt de fleste danskere spiser til en julefrokost.

Og han er ikke i tvivl:

'Den mad, I serverer til julefrokost, er det rene svineri,'

Holdningen giver han udtryk for i et længere debatindlæg i Weekendavisen, hvor han under titlen 'Gris er ikke julemad' forsøger at overbevise avisens læsere om, at den traditionelle danske julemad, altså flæskesteg, herunder særligt flæskesvær, and og tarteletter dels smager forfærdeligt og i øvrigt ikke egner sig som julemad.

'Stort set handler al dansk julefrokostmad om udkogt høne med grotesk fed flødesovs eller usaltet, urøget og industriproduceret svinekød. Danmark må være verdensmester i smagløst hønse- og svinekød. Hvem pokker fik dog den idé at lægge udkogt hønsekød i hvid sovs sammen med en smagløs kam­musling?' skriver han i Weekendavisen, inden han kommer til anden:

'Der findes to varianter af and. Vildand, som er skudt og er absurd dyr, og industriand. Vildanden smager af tran, industri­anden smager som kylling og efterlader sig desuden en metallisk smag i ganen. Hvem pokker vil have tran eller metal juleaften?'

Og så tænker du måske: Hvad skal der så serveres, når snapsen er sat på bordet, og julefrokosten er i gang?

Det har Jon Hustad også svaret på.

Klipfisk eller lammeribbe.

Klipfisk lavet af torsk, der er udvandet i 18 timer, hvorefter det lægges sammen med kartofler i skiver, tomat og løg i en stor gryde og bliver kogt sammen i tre timer. Retten serveres med hvidt brød og vin fra Piemonte.

Skulle det ikke falde i din smag, så foreslår Jon Hustad, at man som alternativ laver lammeribbe, og består din julemad af én af de to retter, så kan du altså ifølge nordmanden bryste dig at have lavet rigtig julemad.