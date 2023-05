4.100 kunder skal kompenseres.

Nordea har gjort status på sine undersøgelser af overopkrævning i gældsinddrivelsen, og her har man fundet ud af, at man skal kompensere på baggrund af de første undersøgelser.

Det skriver Nordea torsdag i en pressemeddelelse.

I alt vil de 4.100 få over 5.000 kroner kompenseret i gennemsnit.

Det sker efter en forespørgsel fra Finanstilsynet i efteråret 2020, hvor de bad flere danske banker om en gennemgang af sit gældsinddrivelsessystem, der håndterer kundesager, hvor gælden er blevet misligholdt.

Undervejs i undersøgelserne har Nordea fundet yderligere, potentielle fejlkilder. For at imødegå usikkerhed hos bankens kunder sættes gældsinddrivelsen i bero for størstedelen af aktive gældssager, mens konsekvenserne af de nye fejl analyseres.

Nordea oplyser, at man har genberegnet 30.960 sager, men det indtil videre kun er cirka 4.100 sager, der får kompensation.

Den samlede udbetaling i kompensation er indtil videre på 21,9 millioner kroner Da ikke alle sager er genberegnet endnu, vil dette tal ændre sig, skriver Nordea.

De potentielt berørte kunder vil blive informeret direkte, skriver de yderligere, og understreger, at det høj prioritet for Nordea at afslutte denne sag for kundernes skyld, og der vil derfor blive tilført ekstra ressourcer til oprydningen i fejlene.

»Jeg vil først og fremmest gerne beklage, at der er sket fejl – og undskylde overfor de kunder, der er berørt af den her sag. I Nordea er vi meget optagede af at få løst disse problemer for kundernes skyld, og vi har siden 2020 arbejdet med at rette fejlene og sikre, at de kunder, der har betalt for meget af på deres gæld, kompenseres,« siger Ulrik Johannessen, vicebankdirektør for privatkunder i Nordea Danmark, og fortsætter:

»Selvom vi er kommet et godt stykke med at rydde op i de oprindeligt identificerede fejl, er vi desværre undervejs stødt på andre fejlkilder, der kan berøre kunderne. For at imødegå den usikkerhed det kan medføre, informerer vi nu alle berørte kunder direkte, og vi sætter hurtigst muligt gældsinddrivelsen i bero for størstedelen af de nuværende aktive sager.«