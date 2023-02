Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Post fra banken kan nogle gange være en lidt forvirrende omgang.

Men visse Nordea-kunder må have været mere i vildrede end normalt, da et brev landede i deres postkasser.

Det drejede sig om kunder med gældsplejeaftale, der betyder, de bliver kontaktet, hvis det kunne være en god idé at omlægge lånet.

I brevet, som mediet Finans beskriver, skriver Nordea til realkreditkunder med en meget lav rente, at de bør overveje en omlægning af deres lån, da det kan skære en mængde restgæld af på den måde.

Til en helt fænomenal rentesats, tænker man.

Ud for rentesatsen står der nemlig et stort, rundt nul.

Men sådan et lån findes slet ikke, skriver Finans.

I øjeblikket ligger renten på et 30-årigt fastforrentet lån uden afdragsfrihed eksempelvis på 4 procent hos Nordea.

Og derfor kalder banken det også en »åbenlys og beklagelig teknisk fejl« og fortæller, at de er i gang med at sende et nyt brev ud til de berørte kunder.