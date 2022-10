Lyt til artiklen

En ny prognose er nok en tiltrængt nyhed for de fleste.

Prognosen er lavet af Nordea, og den peger på, at tiden med de stærkt stigende renter snart kan være forbi. Det skriver Finans.

»Vi vurderer, at de lange danske renter på de nuværende niveauer er tæt på toppen. Det skyldes især udsigten til en hård økonomisk opbremsning, som samtidig vil få Den Europæiske Centralbank til at ændre kurs.«

»Set i det lys venter vi, at de lange danske renter i midten af næste år vil ligge på stort set samme niveau som i dag,« skriver Jan Størup Nielsen, der er chefanalytiker i Nordea, i prognosen.

Faktaboks: Realkreditobligation En realkreditobligation er et slags lån til de låntagere, der har optaget et realkreditlån i deres bolig.

En realkreditobligation er et bevis på, at du skylder penge under nogle fast definerede vilkår. Kilde: Jyske Bank, Lånekassen

Nordea forventer, at de lange danske renter vil stabilisere sig frem for at stige om cirka et år.

Det er især de danske realkreditobligationer, der har været hårdt ramt af de stigende renter, og nu kan ånde lidt lettere op.