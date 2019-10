Nøglekort i pap til NemID vil blive udfaset efter næste år. Det fortæller Adam Lebech, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

»Når vi indfører MitID i stedet for NemID fra 2021, så vil vi begynde udfasningen af nøglekortet. Så vil alle danskere blive flyttet til ny løsning, som er en app eller en anden løsning til dem, der ikke er trygge ved smartphones,« siger han.

Styrelsen oplyser, at 1,8 millioner danskere i dag bruger NemID over app i stedet for papkortet.

Opdateres...

/ritzau/