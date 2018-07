Næsten samtlige Nissan-fabrikker i Japan har snydt med udledningen af CO2 fra bilerne.

Det oplyser den japanske bilproducent mandag, skriver Sky News og nyhedsbureauet AFP.

Nissan oplyser i en meddelelse, at testene af bilerne ikke foregik efter retningslinjerne, og at inspektionsrapporterne er blevet udarbejdet efter ændrede resultater. Nissan siger, at man vil tage 'nødvendige skridt' for at forhindre, at det gentager sig.

Der er indtil videre ingen melding om hvor mange biler, der er berørt af forfalskningerne.

Så sent som i juni krævede Tyskland, at 774.000 biler fra Daimler skulle tilbagekaldes. Det skete efter fund af ulovlig software, der reducerede udledningen af gasser under tests af bilerne.

Det var Volkswagen, der tilbage i 2015 som den første bilproducent blev afsløret i fusk med miljødata.

Udmeldingen fra Nissan har allerede fået selskabets aktie på Tokyo-børsen til at falde.

Også Nissan erkender nu at have snydt med bilernes udledning på næsten alle fabrikker i Japan. Foto: Nigel Roddis

