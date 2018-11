Nina Anabell Horst er godt og grundigt træt af Power.

For mens elektronikgiganten har travlt med at dele ud af deres mange Black Friday-tilbud, har de særdeles svært ved at holde de aftaler, de har lavet med den 36-årige sønderjyde.

Det hele begyndte i starten af november, da Ninas far tog en tur i Power i Sønderborg for at hente et køleskab til datteren.

Køleskabet var en gave fra mor og far til datter, men da han kom hjem til Nina i Nordals og pakkede køleskabet ud, fik de sig en ærgerlig overraskelse.

Der var en kæmpe bule på den nederste del af køleskabet.

Nå. Fat i telefonen.

»Jeg ringer til Powers kundeservice for at fortælle om transportskaden med det samme, men de fortæller mig, at vi skal tage ud til Power i Sønderborg igen og tale med dem,« fortæller Nina Anabell til B.T.

Og det gjorde Nina så dagen efter.

I starten ville den kvindelige medarbejder ikke høre tale om, at køleskabet skulle byttes på Powers regning.

»Det er jeres egen skyld,« sagde Power-medarbejderen, men efter halvanden times diskussion blev de heldigvis enige om, at elektronikkæden ville komme med et nyt køleskab og tage det gamle med sig.

Aftalen blev, at det nye køleskab skulle komme den 13. november, så derfor brugte Nina en hel dags afspadsering på at være klar derhjemme til at tage imod køleskabet.

Men køleskabet kom aldrig den 13. november. Nina hørte intet, selvom hun sad klar og ventede i Nordals-hjemmet.

Igen måtte hun ringe til Power, der denne gang proklamerede, at køleskabet ville blive leveret den 20. november.

Endnu en afspadseringsdag. Endnu en dag uden køleskab.

»Køleskabet kom igen ikke, og jeg ringede til Power klokken halv fem og spurgte, hvad der dog skete. Medarbejderen kunne slet ikke se, at der stod noget i deres system om, at et fragtfirma skulle levere til hende,« fortæller Nina.

Nina var målløs, men tænkte i stedet, at hun kunne ringe direkte til fragtfirmaet for at få styr på, hvad i alverden der skete med det køleskab.

Men det var ikke muligt.

»Jeg måtte ikke vide, hvem de brugte som transportør, og det forstår jeg slet ikke,« siger hun.

I stedet blev hun spist af med, at hun vil blive ringet op en af de næste par dage.

Og det er Nina bestemt ikke tilfreds med.

»Det kan da ikke være rigtigt. Jeg har taget fri fra arbejde to gange, hvor jeg så bare har siddet og ventet på et køleskab, som de har skulle levere. Jeg kan jo ikke tage fri hver gang,« siger hun.

B.T. har kontaktet Power, og elektronikkæden oplyser, at der er sket to fejl i forbindelse med leveringen af køleskabet.

Den først aftalte dag - 13. november - bliver transportøren, og derfor kan køleskabet ikke leveres.

Den 20. november »opstår der en fejl i kommunikationen til transportøren«, og Nina bliver ikke informeret om dette.

»Denne sag er naturligvis dybt beklagelig og ærgerlig for Nina og for os. Jeg har her til formiddag været i kontakt med Nina og aftalt, at hun senere i dag vil få sit køleskab leveret og opsat. Vi forsøger konstant at forbedre os, så vores kunder kan få den bedste kundeoplevelse, når de handler hos POWER. Derfor kigger vi nu også internt på, hvordan vi kan imødekomme lignende situationer,« oplyser Michael Gregersen, der er aftersales og logistik koordinator hos Power, i et skriftligt svar til B.T.