Da Nils Thulstrup for få uger siden gik sit kontoudtog igennem, studsede han over en udgift på 89 kroner til fordelsklubben Pluus.dk. Han havde aldrig hørt om klubben, men nu gik det op for ham, at der lidt efter lidt var forsvundet over 1.100 kroner fra hans konto over et år.

»Jeg er blevet taget i røven, og det gør mig flov.«

Sådan lyder det fra Nils Thulstrup, der fastslår:

»Men jeg synes også, det er usympatisk.«

Vildledende fordelsklubber: »Moderne bondefangeri« Forbrugerombudsmanden har fokus på fordelsklubber, som ikke tydeligt oplyser kunderne om, at man melder sig ind i en klub, der koster penge hver måned, når man handler på hjemmesiden. På to år er antallet af klager over fordelsklubber steget fra 144 i 2016 til 311 i 2018. Klagerne kommer fra forbrugere, som bliver overraskede over, at de bliver trukket for abonnementsbetalinger for en klub, de ikke aner, de er meldt ind. Over for B.T. har Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, kaldt vildledende fordelsklubber 'en moderne form for bondefangeri'.

For at forstå Nils Thulstrups vej ind i det, der endte med at blive en økonomisk fælde, skal vi tilbage til januar 2018.

Her købte Nils Thulstrups hustru en vare på Pluus.dk til 129,85 kroner. Pengene blev trukket, varen blev leveret, og hverken Nils eller hans hustru tænkte mere over det.

I dag kan parret end ikke huske, hvad de 129,85 kroner blev brugt på.

Men da Nils Thulstrup et års tid senere ser sin konto igennem, tegner der sig et foruroligende billede.

Allerede få dage efter de 129,85 kroner er trukket fra kontoen af Group Buy ApS – selskabet bag Pluus.dk – forsvinder der pludselig 89 kroner – denne gang under navnet Pluus.dk.

Det gentager sig måned efter måned, indtil Nils selv opdager det i januar 2019. På det tidspunkt har Pluus.dk trukket abonnementsbetalinger 13 gange til en samlet værdi af 1.157 kroner.

»Jeg ringer til dem og spørger: 'Hvad er det her?'. De fortæller, at det er en klub, jeg er medlem af. Jeg har aldrig hørt om den klub,« fortæller Nils Thulstrup.

Og det går hurtigt op for ham, at han ikke er alene med den oplevelse.

Disse fordelsklubber har danskerne klaget over Antal klager fordelt på hjemmesider. Listen er udarbejdet af Forbrugerombudsmanden Bilablau.dk: 55 Pluus.dk: 51 Emma.dk: 32 Flipsu.dk: 31 Ophørspriser.dk: 30 Luxplus.dk: 19 Dealhunter.dk: 12 Prispresseren.dk: 12 Plusbog.dk: 7 Buuks.dk: 6 Outletto.dk: 6 Prisamok.nu: 6 Coolio.dk: 5 Sayve.dk: 5 Baseprice.dk: 4 Sundshopping.dk: 3 Plusdamp.dk: 3 Catus.dk: 2 Bogreolen.dk: 2 Coolshops.dk: 2 Falinas.com: 2 Nordicbottles.com: 2 Viivaa.dk: 2 Ukendt: 2 Klubklub.dk: 1 Dealsam.dk: 1 Nenista.dk: 1 Fitbay.dk: 1 Mymakeupboxx.com: 1

Af en opgørelse fra Forbrugerombudsmanden, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at 51 forbrugere i 2018 klagede over Pluus.dk's måde at drive forretning på.

De mange klager fik den 15. november 2018 Forbrugerombudsmanden til at politianmelde Pluus.dk sammen med tre andre hjemmesider. Forbrugerombudsmanden skrev i den forbindelse:

»Forbrugerombudsmanden vurderer, at de fire virksomheder ikke gør deres kunder tydeligt opmærksomme på, at de tilmelder sig et løbende betalingsabonnement ved at handle på hjemmesiderne. Virksomhederne er derfor politianmeldt for overtrædelse af vildledningsforbuddene i markedsføringsloven.«

B.T. har været i kontakt med flere kunder, der på samme måde som Nils Thulstrup er blevet meldt ind i Pluus.dk's klub uden at ane det. De beskriver, hvordan det har medført økonomiske tab.

Det kan da godt gøre mig pinligt berørt, at jeg ikke har opdaget det. Man skal altså være sindssygt opmærksom som forbruger. Nils Thulstrup

Nils Thulstrup har efterfølgende klaget til Pluus.dk, der henviser til, at han har accepteret handelsbetingelserne i forbindelse med købet. Han har ligeledes haft kontakt til sin bank, der ikke har kunnet tilbageføre pengene.

I dag er sagen lukket for Nils Thulstrup. Han har accepteret, at de 1.157 kroner er tabt. Men det ærgrer ham.

»Det er jo sort uheld. Jeg gider ikke bruge mere tid på det. Men det kan da godt gøre mig pinligt berørt, at jeg ikke har opdaget det. Man skal altså være sindssygt opmærksom som forbruger,« siger Nils Thulstrup.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Pluus.dk. De er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser. Når man besøger Pluus.dk i dag, fremgår det tydeligt, at der er tale om en fordelsklub.