Torsdag morgen satte 34-årige Nicolai Christensen sig foran sin computer, loggede ind på Facebook og skrev så et opslag i desperation.

Nicolai er brugsuddeler i SuperBrugsen på Nymarksvej i Fredericia. Og på samme måde som mange af sine kollegaer i daglivarebranchen er han kommet under massivt pres den seneste uge.

I opslaget søgte han medarbejdere, der kan starte lige med det samme.

»Lige nu er tre af mine faste medarbejdere hjemme, fordi de er smittet med corona, og en er på ferie. Vi er otte fastansatte, så det er halv bemanding. Og med det smittetryk, vi ser nu, kan jeg godt se skriften på væggen,« siger Nicolai Christensen:

»Det er første gang under corona, vi har været så pressede. Lige nu kæmper vi bare for at få varer på hylderne. Det er træls, og det er svært at navigere i. Hver gang telefonen ringer, er jeg nervøs for, om det er en ny sygemelding.«

Nicolais opslag er langtfra unikt. De seneste dage har flere folk i supermarkedsbranchen skrevet lignende opslag på sociale medier.

Nogle butikker har sågar måttet lukke tidligere på grund af mangel på medarbejdere. Alt imens stiger smittetallene dag for dag og kom torsdag over 40.000 smittede i Danmark for første gang.

Det har skabt et massivt pres på supermarkeder landet over, hvor stadig flere medarbejdere enten er blevet smittet med coronavirus eller er sendt i isolation de seneste uger.

Nicolai Christensen er ramt af corona-sygemeldinger. Foto: Privat

Ifølge Sundhedsstyrelsen er hver fjerde medarbejder i handlen – hvilket også dækker over dagligbranchen – nu blevet testet positiv for coronavirus.

Det stigende smittetryk har tyndet godt ud i rækkerne og skabt mangel på hænder i butikkerne.

»Vi er kommet under pres på vagtplanerne. Folk skal løbe hurtigere, og vi må låne personale fra andre butikker for at få det til at løbe rundt,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop, som driver Coop 365, Fakta, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma:

»Det er ikke nogen rar situation, men vi forventer ikke, at vi kommer til at lukke butikker. Det er simpelthen for kompliceret og for dyrt. Men kunderne kan måske forvente at møde pressede og travle medarbejdere den kommende tid.«

Også i Salling Group, der driver Netto, Bilka og Føtex, er der opstået medarbejdermangel.

»I takt med at smittetallene er steget, har vi haft udfordringer med at få vagtplanerne til at hænge sammen – både på grund af smittede og medarbejdere, der er i isolation. Vi flytter folk rundt for at dække ind, og nogle må løse opgaver, de ikke gør normalt,« forklarer Jacob Krogsgaard Nielsen, presseansvarlig for Salling Group:

»Folk gør virkelig en indsats derude. Det er også derfor, vi er fortrøstningsfulde.«

Tilbage i Fredericia har Nicolai Christensens opslag på Facebook givet pote.

Han skrev opslaget klokken 7 torsdag morgen og fik 40 ansøgninger på kort tid.

»Allerede klokken 13 havde jeg fundet to, der gik ledige, og som har erfaring fra Coop. De starter i morgen (fredag, red.), så det er fint,« siger Nicolai Christensen:

»Normalt hjælper vi hinanden og kan låne medarbejdere af hinanden i Coop, men mine kolleger er lige så pressede. Så det har været helt overvældende at se, hvor mange der har delt mit opslag, og hvor mange der står klar til at hjælpe os.«