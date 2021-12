Trods sine blot 29 år er Nick Hilbert, fiskehandler i fjerde generation i den kendte Hilbert Christiansen Fisk & Vildt i Odense, en erfaren mand inden for faget.

For han har været med til at lange fisken over disken lige siden, han var bare 12 år gammel.

Derfor ved han en hel del om, hvad danskerne vil have på tallerkenen nytårsaften, hvor det ifølge tradionen jo er torsken, der i årevis har præget det festligt pyntede nytårsbord rundt om i hjemmene.

»Der er ikke så mange som tidligere, der får kogt torsk nytårsaften, men det er som om, det har fået en renæssance de sidste par år. Før solgte vi næsten altid hele fisken. Nu er det mest filetter, kunderne går efter,« siger Nick Hilbert, som har travlt lige her op til årets sidste dag.

For selv om der ikke bliver solgt helt så mange torsk som tidligere, er det ikke kunder, der mangler i butikken i Klaregade i hjertet af Odense.

På grund af corona-situationen med arealkrav inde i forretningen er der det meste af tiden kø udenfor på fortovet for at komme ind og tage fisk og skaldyr i nærmere øjesyn.

»Vi sælger selvfølgelig en del torsk her til nytår, men derudover er det populært med hummer, østers, kaviar, pighvar, havtaske og den slags lidt mere specielle fisk,« fortæller han.

Hilbert Christiansen Fisk & Vildt får de havfriske lækkerier bragt ind fra hele landet hver dag. Nogle gange kommer der forsyninger flere gange om dagen.

Denne onsdag er der kommet fisk ind fra Bagenkop, og på et solidt leje af is ligger der blandt mange andre fristelser østers fra Limfjorden og Holland, så kunderne risikerer ikke at gå forgæves.

Dagsprisen på hele torsk her et par dage før nytårsaften er i Hilbert Christiansen Fisk & Vildt 179 kroner kiloet. Og 27,50 kroner pr. 100 gram som filetter.

Det er nogenlunde samme prisniveau som op til nytårsaften sidste år.

Som fiskehandler står der ofte fisk på bordet i hjemmet hos Nick Hilbert og hans familie.

Nytårsaften er det dog ikke - i al fald ikke nødvendigvis - torsk, der bliver serveret.

»Min yndlingsret er pighvar dampet i hvidvin. Fyldt med smør og en masse gode friske krydderurter og så ind bagest i ovnen. Heldigvis kan børnene også godt lide det. Så det er det, vi selv skal have nytårsaften,« siger Nick Hilbert.

Han tilføjer så:

»Men jeg ved det ikke endnu. For det afhænger af, om der er flere pighvar tilbage, når vi låser døren til forretningen fredag klokken 14. Jeg vil rigtig gerne have pighvar. Men jeg vil endnu hellere sælge dem,« griner han.

Nick Hilbert konstaterer, at det på den måde faktisk er kunderne, som i sidste ende kommer til at bestemme, hvad nytårsmenuen skal være hjemme hos ham selv og familien.

»Vi må jo bare se, hvad der er tilbage fredag efter lukketid,« som han siger.

Og skynder sig tilbage bag disken. Kunderne venter.