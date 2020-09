For godt et år siden trådte chefen for Discovery Networks i Danmark, Christian Kemp, for alvor frem i rampelyset, da han over flere måneder endte i en åben krig på ord med YouSee i de danske medier.

Det kulminerede, da Discoverys 11 tv-kanaler forsvandt fra YouSees univers ved indgangen til 2020. Her ni måneder senere er Christian Kemp så fortid i Discovery - han stopper efter syv år på posten.

Det skriver Mediawatch.

Afskeden er en kulmination på en alvorlig nedadgående spiral, som bruddet med YouSee har udløst.

For YouSee har konflikten og det efterfølgende brud kostet 102.000 tv-kunder på bare seks måneder. For Discovery har bruddet kostet halvdelen af seerne.

Og nu har den nye mediervirkelighed så også kostet Christian Kemp jobbet.

Discovery samler nemlig organisationen, så Finland, Norge, Sverige og Danmark samles i én organisation, og i den kabale er Christian Kemp tilsyneladende kommet i overskud.

I forbindelse med afskeden får Christian Kemp rosende ord med på vejen fra Discoverys internationale chef Jean-Briac Perrette.

Selv siger Christian Kemp:

»Den nye nordiske struktur giver rigtig god mening, og jeg er overbevist om, at det vil skabe en styrket tilstedeværelse i et forandrende mediemarked. Man ved, at når man tager sådan et job, så vil der altid være en risiko for at forholdene pludselig ændrer sig, og det må man aldrig begræde.«

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Christian Kemp.

Det har ikke været muligt.