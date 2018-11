Netto er få uger fra at åbne butik nummer 500 i Danmark, men det får på ingen måde Danmarks største dagligvarekæde til at slå bremsen i.

»Vi har allerede 22 nye butikker i pipeline, som åbner næste år,« siger Michael Løve, administrerende direktør i Netto, ifølge Dansk Handelsblad.

Udtalelserne falder på Retail Institute Scandinavias årlige daligvarekonference.

Michael Løve forklarer også, at 70 af Nettos butikker får indført det nye koncept ’Netto 3.0’ det kommende år.

»40 af de danske butikker er enten butikker, vi skulle flytte til en anden beliggenhed, som vi ville udvide eller er helt nye butikker. Og så er der 30 renoveringer oveni,« siger Michael Løve.

En del af det nye koncept indebærer, at der kommer mindre plads til spotvarer i butikkerne, selvom det er noget af det, Netto har haft stor succes med de seneste år.

I stedet regner Netto med, at kunderne vil bruge flere penge på de varer, der er i fast sortiment.

Alle Nettos butikker vil på sigt få indført det nye koncept.

Per Bank, administrerende direktør for Salling Group, der driver Netto, har tidligere udtalt, at man vil have konverteret samtlige Netto-butikker til 'Netto 3.0' om fem år.