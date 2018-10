Netto, Føtex og Bilka har redet på en bølge af positiv omtale, efter de i starten af sidste uge begyndte at skjule cigaretterne i deres butikker. Men nu raser debatten: er det dobbeltmoralsk at skjule cigaretter, når man samtidig har alkohol stående frit fremme?

»Det er mega dobbeltmoralsk,« siger Bent Meldgaard fra Randers.

»Vi lever i et land, hvor det er helt legalt for en 16-årig at drikke sig ihjel. Hvis du skjuler cigaretterne, skal du også skjule alkohol, ellers er det jo bare dobbeltmoralsk symbolpolitik,« mener Bent Meldgaard, der selv er ryger og ofte handler i Føtex.

En lang række kunder har de seneste dage rejst samme spørgsmål på Nettos, Føtex' og Bilkas Facebook-sider.

Lotte Sørensen anklager Netto for dobbeltmoral. Vis mere Lotte Sørensen anklager Netto for dobbeltmoral.

Generelt er der ros til kæderne for at gemme cigaretterne, men flere spørger også: hvorfor så ikke gemme alkohol, slik og kage bag lameller, når de varer også kan føre til dødbringende livsstilssygdomme?

»Jeg kan godt forstå argumentet i forhold til alkohol. Det giver ikke mening, at rygning er mere stigmatiseret end alkohol,« siger Martin Kreutzer, ekspert i sundhed og ernæring, og uddyber:

»Alkohol er også voldsomt skadeligt og skaber mange af de samme sundhedsproblemer som rygning. Så alkohol kunne man sagtens gemme væk også,« siger Martin Kreutzer.

Hos Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, understreger ansvarlighedschef Jonas Schrøder, at detailgiganten har valgt at gemme cigaretterne væk på direkte opfordring fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lægeforeningen.

Bent Meldgaard var chokeret over det svar, han fik fra Føtex. Han er træt af den »klapjagt,« der er mod rygere, siger han. Vis mere Bent Meldgaard var chokeret over det svar, han fik fra Føtex. Han er træt af den »klapjagt,« der er mod rygere, siger han.

»Jeg mener ikke, at det er dobbeltmoralsk, at vi skjuler cigaretter uden at skjule alkohol, men jeg kan godt forstå diskussionen. Sunhedsstyrelsen har en maksimalgrænse for indtag af alkohol. Med cigaretter er det skadeligt fra første sug,« siger Jonas Schrøder.

Bent Meldgaard blev så sur over de skjulte cigaretter, at han – ligesom en del andre kunder – gik hjem og skrev til Føtex på Facebook, at de også bør skjule alkohol.

Føtex’ profil svarede blandt andet, at de ikke skjuler alkohol, fordi det kan være direkte sundt. Samme svar fik en anden mand, der brokkede sig på Bilkas Facebook-side.

»Jeg var faktisk chokeret, da jeg læste den kommentar. Hvor er beviserne for den påstand?,« spørger Bent Meldgaard.

Benno blev noget overrasket over Føtex' svar. Vis mere Benno blev noget overrasket over Føtex' svar.

Det er der ikke endegyldige beviser for, mener Martin Kreutzer.

»Det er simpelthen er udholdbart argument. Alkohol er ikke sundt. Der er mange undersøgelser, der peger på, at det kan være sundt, og en del, som siger det modsatte. Så det kan man ikke sige endegyldigt,« fastslår Martin Kreutzer.

Svarene på Facebook er heller ikke noget, Jonas Schrøder er specielt stolt af.

»Der er det vist gået lidt for hurtigt. Der har vi nok taget argumentationen lidt for langt. Der er røget en finke af panden,« siger Jonas Schrøder, ansvarlighedschef i Salling Group.

Salling Group argumenterer for, at der kan være sundhedsmæssige fordele ved at drikke alkohol. Vis mere Salling Group argumenterer for, at der kan være sundhedsmæssige fordele ved at drikke alkohol.

Han udelukker ikke, at det en dag kan komme på tale at skjule alkohol på samme måde som cigaretter. Men det ligger ikke lige for.

»Hvis der kommer en bevægelse i samfundet, som vi har set med rygning, så vil jeg ikke udelukke det,« siger han.