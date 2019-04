Snart må kunderne i Danmarks største discountkæde undvære de billigste plastikposer.

I bestræbelserne på at undgå, at plastik havner i naturen, dropper Netto nu den mindste størrelse plastikpose - den, der koster 1 krone og 50 øre.

Beslutningen kommer efter en testperiode på Bornholm og på Fyn, hvor kæden har indført pant på bæreposer. I forbindelse med det forsøg blev den mindste pose midlertidigt udfaset af sortimentet. Samtidig er salget af poser faldet med hele 25 procent.

'I Netto ønsker vi, at vores poser bliver genbrugt mest muligt, og det er den lille pose mindst velegnet til,' siger Michael Løve, der er direktør i Netto.

Samtidig ændrer kæden den store bærepose, så den fremover er fremstillet af 80 procent genbrugsplast, ligesom et nyt indkøbsnet, der ligeledes er fremstillet af genbrugsplast, bliver lanceret.

Til gengæld bliver pantordningen på poserne ikke videreført. Her her Netto ikke kunnet finde en løsning, der gør det muligt at brede modellen ud til hele landet.

Netto arbejder sammen med WWF Verdensnaturfonden i indsatsen for at komme plastikaffald i naturen til livs.

'Vi er glade for, at Netto nu dropper de små poser, som ofte ender i naturen eller i kraftværkernes flammer,' siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden. Ifølge ham har WWF og Salling Group flere initiativer på vej.