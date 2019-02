En butikschef har fået silkesnoren af Netto, efter han har tilladt en storkunde at købe varer på klods.

Butikschefens brøde bestod i, at han omkring nytår lod en storkunde tage et stort parti varer med ud af butikken uden at betale for dem. Det gjorde kunden først i starten af januar. Og så faldt hammeren altså.

Det skriver Nordjyske.dk.

»Jeg synes, det er en hård dom, og jeg håbede på et gult kort. Jeg er ked af det, men jeg ser fremad og skal nok komme videre,« siger Steen Kristensen, købmand i Netto i Højene i Hjørring og uddyber:

»Jeg betragter mig selv som en god købmand, og Netto har også brugt mig til brandslukning i andre forretninger.«

Han understreger, at han ikke har gjort noget kriminelt, og at Netto ikke har lidt økonomisk tab.

Fyringen falder, fordi han har overtrådt Nettos interne retningslinjer for kreditgivning.

Købmanden er tilsyneladende vellidt i området, forklarer Nordjyske.dk, og derfor får Steen Kristensen også masser af opbakning fra de lokale på Facebook.