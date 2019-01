Nets advarer nu om en ny bølge af falske mails.

»Vi har fået udsædvanligt mange henvendelser om snydemails. De kommer i bølger, og de ændrer sig lidt fra gang til gang. Den her har vi også set før, og den er åbenbart blevet sendt ud i et stort antal,« fortæller pressemedarbejder hos Nets, Mads Allingstrup, til B.T.

Af appen 'Mit digitale selvforsvar', der er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, advares der også om den falske mail.

I mailen bliver man advaret om en mistænkelig transaktion fra en udenlandsk IP-adresse.

Et eksempel på den type falske mails, der florerer i øjeblikket. Foto: Mit digitale selvforsvar Vis mere Et eksempel på den type falske mails, der florerer i øjeblikket. Foto: Mit digitale selvforsvar

Her bliver modtagerne bedt om at klikke på et link, hvis man vil annullere den mistænkelige overførsel og have penge tilbage. Noget, der skal gøres inden for 72 timer.

»Vi sender aldrig den slags mail ud, så hvis nogen modtager sådan en mail, opfordrer vi dem til at slette den uden at klikke på links,« fortæller Mads Allingstrup.

Nets oplyser desuden, at de helt generelt oplever, at de falske mails bliver udført mere og mere professionelt.

Tidligere var der ofte mange stavefejl, men de med tiden blevet bedre og bedre. Derfor skal man være mere opmærksom på, om mailen er falsk, oplyser de.

Du kan desuden downloade appen 'Mit digitale selvforsvar', der advarer mod falske mails og sms'er.