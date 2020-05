Adskillige hundrede tusinde Netflix-abonnenter kan de kommende måneder opleve, at deres Netflix-konto bliver lukket ned.

De færreste vil dog umiddelbart bemærke det.

Der er nemlig tale om brugere, som betaler for et abonnement, de ikke har brugt længe.

Meldingen kom torsdag, da Eddy Wu, chef for produktinnovation hos Netflix, i en relativt kort blog offentliggjorde, at Netflix nu begynder at ‘rydde op’.

Alle, der har været inaktive på deres Netflix-konto i et år eller mere, vil snart modtage en mail, hvor de bliver bedt om at bekræfte, at de fortsat ønsker at abonnere på Netflix.

Kommer der ikke noget svar på den mail, lukker Netflix kontoen ned - og stopper med at trække penge.

»Hos Netflix er det sidste, vi ønsker, at folk betaler penge for noget, de ikke bruger,« skriver Eddy Wu blandt andet i indlægget.

Ifølge BBC er der flere hundrede tusinde Netflix-abonnementer, hvor brugeren betaler, men hvor der absolut ingen aktivitet er på kontoen.