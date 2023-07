I starten af året var Netflix ude med den helt store hammer.

Streaminggiganten var nemlig gevaldigt træt af at for mange brugere delte deres abonnement med andre, som dermed kunne se med gratis.

Den hårdere kurs har tilsyneladende givet pote.

Netflix har nemlig næsten fordoblet år-til-år væksten i det seneste kvartal.

Det viser et nyt regnskab for selskabet. I alt har Netflix nu otte procent flere betalende brugere end i samme periode året forinden.

»At væksten i abonnenter er så stærk, er umiddelbart en stor positiv overraskelse. Det overgår langt de fleste prognoser, vi har set den seneste uge. Det må være en lettelse for Netflix,« lyder det fra B.Ts. forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen.

Han forklarer, at der har været bekymring for, om streamingtjenestens hårdere kurs over for brugernes deling af passwords ville få kunder til at forlade tjenesten.

»I stedet ser vi nu, at det har bidraget til at øge antallet af abonnenter markant. Man er simpelthen lykkedes med at konvertere nogle af de kunder, der har set Netflix via et lånt password, til betalende kunder. Det er lidt af en sejr’,« siger han.

Der er dog ikke udelukkende gode nyheder at hente i det netop offentliggjorte regnskab.

»Omsætningen skuffer en smule, og Netflix’ egen prognose for næste kvartal skuffer investorerne lidt, og derfor falder aktien med 3-4 procent. Men jeg tror, at Netflix vil være tilfredse med det her. Streamingmarkedet er ikke det nemmeste at være på lige nu, så at tilføje knap seks millioner kunder på tre måneder er solidt,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Netflix har nu mere end 238 millioner brugere over hele verden.