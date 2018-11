Netflix hævede i 2017 prisen og forklarede, at pengene går til at producere film og serier, der bliver direkte tilgængelige for abonnenterne. Men nu bryder Netflix det princip og sender tre film i biograferne i en periode, før abonnenterne får adgang til dem.

»Det er en farlig vej at gå, og det kan, med rette, udløse negative reaktioner fra brugerne.«

Sådan lyder vurderingen fra Rasmus Larsen, der som redaktør på Flatpanels.dk følger streamingmarkedet tæt.

»Det er virkelig en balancegang for Netflix. De skal passe på. Det strider mod tanken om, at man som Netflix-medlem betaler for at få lavet film, man får premiere på samtidig med alle andre,« siger Rasmus Larsen.

Alfonso Cuarons film 'Roma' får tre uger i biografen, før den rammer Netflix. Foto: CHRIS DELMAS

Det er Alfonso Cuarons film 'Roma', der bliver vist i biografen i tre uger, før den kommer på Netflix. Også film fra Susanne Bier og Coen-brødrene får et biograf-vindue på en uge, før de kommer på Netflix.

Filmene er reelt set direkte finansieret af abonnenternes månedlige kontingenter.

Derfor har det vakt opsigt i USA, at Netflix, som ellers har været notorisk kendt for ikke at ville sende film i biografen, nu gør det alligevel.

»De gør det for at tækkes instruktørerne, som gerne vil kunne vinde prestigefyldte priser som Oscar-statuetter. Det skal filmene ofte have været i biografen for at komme i betragtning til, så Netflix giver mildt efter her,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker hos TommorowsNextMedia.

Susanne Biers film 'Birdbox' er lavet for Netflix-abonnenternes penge - men får en uge i biograferne, før den rammer skærmene hjemme i abonnenternes stuer. Foto: PM AK

»Netflix har tiltrukket store instruktørnavne, og nu giver man dem noget rød løber og biografvisning for at gøre dem glade,« forklarer han.

Netflix selv har adresseret tiltaget i deres kvartalsrapport, hvor de skriver, at de gør det for at servicere deres kunder og filmskabere.

Meget tyder på, at det ikke er sidste gang, at Netflix-brugernes penge bruges på film, der sendes i biografen, før de kommer hjem i stuerne.

»Hvis kunderne oplever en Netflix-film gå i biografen, længe før de får den, kan det blive et problem. Men det kommer ikke til at ske, så jeg vurderer ikke, at det bliver et stort issue,« siger Claus Bülow Christensen.