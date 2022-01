Netflix er de seneste år blevet én lang succeshistorie, som på godt et årti har fået 220 millioner abonnenter ind på globalt plan.

Men den seneste uge har været en gyser, som selv de dygtigste manuskriptforfattere på Netflix’ lønningsliste ville have svært ved at forfatte.

Netflix-aktiens værdi har været i frit fald på nærmest uhørt brutal vis, skriver CNBC, som beskriver udviklingen som »et blodbad«.

Nedturen startede torsdag, efter Netflix havde fremlagt kvartalsregnskab.

Her kunne Netflix fortælle, at tjenesten havde fået 8,3 millioner nye abonnenter ind i folden i fjerde kvartal af 2021.

Men så kom der ellers et par meldinger, som fik flere til at spærre øjnene op, og som »forskrækkede investorerne«, skriver CNBC.

Netflix italesatte den enormt hårde konkurrence, tjenester som Disney+, Amazon Prime og Apple TV+ udsætter Netflix for, og brugte den konkurrence som forklaring på, at man 'kun' forventer at få 2,5 millioner nye abonnenter ind i første kvartal af 2022.

Det er under halvdelen af det hidtidige estimat.

Og så gik det ellers nedad.

Fredag faldt Netflix-aktien med vanvittige 22 procent – og med ét var 45 milliarder dollar barberet af Netflix’ markedsværdi.

Mandag fortsatte aktien så ned med lige knap tre procent.

Sammenlignet med november 2021, hvor Netflix aktien ramte det højeste niveau nogensinde, er værdien af Netflix-aktien nu faldet med 45 procent.

Netflix’ værdi er nu på samme niveau som før pandemien – en periode, som har været enormt givtig for streamingtjenester, der har haft kronede dage.

Al den ekstra værdi, der er lagt oven i Netflix under pandemien, er lige nu udslettet.

Netflix kan dog være på vej med noget, der får aktien til at stige igen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen lød det fra direktør Reed Hastings, at man vil være verdens førende platform for gaming.

Får man dét projekt i søen, kan det blive enormt lukrativt og få investorer til at købe Netflix-aktier igen, vurderer flere analytikere.