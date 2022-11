Lyt til artiklen

Pessimismen breder sig blandt netbutikkerne før årets store finale.

Mange netbutikker frygter, at det vigtige 4. kvartal med Black Friday og julesalget vil blive præget af tilbageholdende forbrugere.

I en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv vurderer mere end fire ud af ti virksomheder, at omsætningen i 4. kvartal bliver lavere end samme periode sidste år.

Det er første gang, siden Dansk Erhverv lancerede E-handelsbarometeret i 2019, at der er så mange med negative forventninger.

Det er iøjnefaldende, men det skal ses i den rette kontekst, siger Niels Ralund, der er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv.

»Samme periode sidste år var der coronarestriktioner og feriepenge-udbetalinger. Nu er forbrugertilliden i bund, renterne går op og det samme gør den generelle makroøkonomiske usikkerhed.«

»Det kan man også mærke hos netbutikkerne, og derfor er det naturligt, at de er lidt nervøse for højsæsonen,« siger Niels Ralund i en pressemeddelelse.

Det viser sig også, når virksomhederne bliver spurgt direkte til Black Friday.

Tre ud af fire butikker forventer at salget bliver det samme eller mindre end sidste år, mens kun hver sjette forventer et større salg.

»Jeg vil dog sige, at hvis vi kan ramme niveauet for Black Week 2021, så er det omstændighederne taget i betragtning flot, for der var situationen helt anderledes. Udfordringen for netbutikkerne er så, at deres udgifter er steget markant,« siger Niels Ralund.